Алонсо о Бускетсе: «Один из игроков, на котором держится команда, всегда на метр впереди. Нам очень нравилось играть вместе за сборную. Надеюсь, он отдохнет, а потом вернется в футбол»
Ранее экс-полузащитник «Барселоны» и сборной Испании, выступающий за «Интер Майами», объявил о завершении карьеры после сезона МЛС.
«Прежде всего, хочу поздравить его с такой карьерой. Буси был отличным партнером по команде. Нам очень нравилось играть вместе за сборную.
Как партнер в полузащите он никогда не вызывал негативных эмоций. На самом деле, он один из тех игроков, на которых держится команда.
Очень целеустремленный, очень великодушный и очень умный в принятии решений. Он не был самым быстрым, но у него была самая быстрая голова. Он всегда был на метр впереди, чтобы принять правильное решение.
Мы все очень тепло отзываемся о Буси. Надеюсь, он насладится последними матчами и отдохнет… А потом, вероятно, вернется в футбол», – сказал экс-полузащитник сборной Испании, а ныне главный тренер «Реала».