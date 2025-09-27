Кротов о тратах «Спартака»: «Люди хотят стать чемпионами, бросают все силы, в том числе финансовые. Как они их используют — другой вопрос»

Вячеслав Кротов оценил шансы «Спартака» на чемпионство в текущем сезоне РПЛ.

После 9 туров красно-белые занимают в таблице 7-е место.

— Как вам нынешний «Спартак»? Он способен стать чемпионом под руководством Станковича?

— Почему нет? Шансы всегда есть. А как они их используют — другой вопрос.

— Удивило то, как много средств потратил «Спартак» на трансферы за 2025 год? Ни при одном из предыдущих главных тренеров столько не тратили.

— Люди хотят стать чемпионами. Поэтому бросают все силы, в том числе финансовые, чтобы усилить состав и побороться за золото, – сказал экс-форвард «Спартака», а ныне игрок «Енисея».