  Андрей Канчельскис: «Спартак» может не стать чемпионом, даже если купит Ямаля. Им всегда что-то мешает»
3

Андрей Канчельскис: «Спартак» может не стать чемпионом, даже если купит Ямаля. Им всегда что-то мешает»

Андрей Канчельскис не верит в чемпионство «Спартака» в текущем сезоне РПЛ.

После 9 туров красно-белые занимают в таблице 7-е место.

«Окупятся ли вложения «Спартака» этим летом? Чтобы красно-белые выиграли РПЛ, должно сложиться очень много факторов. Есть ощущение, что чемпионство «Спартака» может случиться только вопреки. Когда они стали первыми в 2017 году, это была больше сенсация, чем реально ожидаемое золото.

Тратить можно много, когда деньги есть. У «Спартака» они есть. Но тратить можно по-разному. Если ты приобрел игроков на большую сумму, это не дает никаких гарантий борьбы за золото. Посмотрим, как проявят себя футболисты, которых купили этим летом. 

Пока клуб далек от чемпионской гонки. Есть ощущение, что «Спартак» может не стать чемпионом, даже если купит Ямаля. Им всегда что-то мешает», — сказал бывший футболист «Манчестер Юнайтед».

Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: «РБ Спорт»
