Рекордные 9,76 млрд долларов потрачены клубами в летнее трансферное окно. Было почти 12 000 сделок – тоже рекорд

Летом 2025 года зафиксировано рекордное количество трансферов.

ФИФА сообщила, что в мужском футболе в период с 1 июня по 2 сентября состоялось почти 12 000 переходов, в женском – более 1 100.

Расходы на трансферы выросли до 9,76 миллиарда долларов США – это самый высокий показатель в истории летних трансферных окон. Сумма выросла на 50% в сравнении с тем же периодом 2024 года. Первое место по тратам заняла Англия – свыше 3 млрд долларов. Также английские клубы – вместе с португальскими и бразильскими – стали наиболее активными в плане количества входящих трансферов.