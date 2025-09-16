ФИФА распределит «беспрецедентные» 355 млн долларов между клубами, отпускавшими игроков на матчи квалификации ЧМ. Раньше платили только за финальную стадию турнира
ФИФА заплатит за игроков, участвовавших в отборе на ЧМ-2026.
Международная федерация футбола объявила, что впервые напрямую вознаградит все клубы, которые отпускали футболистов на квалификационные матчи. На это выделена «беспрецедентная» сумма – 355 млн долларов.
Это примерно на 70% больше, чем в случае с ЧМ-2022, когда компенсацию выплачивали только за футболистов, попавших на основной этап чемпионата.
Изменения в программе вознаграждения стали результатом переговоров ФИФА с Ассоциацией европейских клубов.
Александр Суряев
Источник: официальный сайт ФИФА
