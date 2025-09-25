Андрей Семенов: «Самыми богатыми сейчас становятся спортивные директора и агенты. Новый лимит выведет российских игроков на свет, и у нас будет появляться больше талантов!»
Андрей Семенов поддержал намерение изменить лимит на легионеров в Мир РПЛ.
«Считаю, что введение нового лимита – это правильно, я за него. Учитывая текущее положение в стране и то, какие легионеры к нам приезжают.
Сейчас самыми богатыми становятся спортивные директора и агенты в нашей стране. Этот лимит выведет российских игроков на свет, и у нас будет появляться больше талантов!» – сказал бывший защитник «Ахмата».
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: «Советский спорт»
