Андрей Семенов: «Самыми богатыми сейчас становятся спортивные директора и агенты. Новый лимит выведет российских игроков на свет, и у нас будет появляться больше талантов!»

Андрей Семенов поддержал намерение изменить лимит на легионеров в Мир РПЛ.

«Считаю, что введение нового лимита – это правильно, я за него. Учитывая текущее положение в стране и то, какие легионеры к нам приезжают.

Сейчас самыми богатыми становятся спортивные директора и агенты в нашей стране. Этот лимит выведет российских игроков на свет, и у нас будет появляться больше талантов!» – сказал бывший защитник «Ахмата».