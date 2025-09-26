  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Дембеле о влиянии трофея ЛЧ и «Золотого мяча»: «Ничего не изменилось. Я постараюсь играть так же хорошо, выкладываться на 100%. «ПСЖ» все еще жаждет трофеев в ближайшие годы»
3

Дембеле о влиянии трофея ЛЧ и «Золотого мяча»: «Ничего не изменилось. Я постараюсь играть так же хорошо, выкладываться на 100%. «ПСЖ» все еще жаждет трофеев в ближайшие годы»

Усман Дембеле считает, что победа в ЛЧ и выигрыш «Золотого мяча» его не изменили.

– Теперь у вас есть статус чемпиона Европы и обладателя «Золотого мяча». Что изменилось в вас как игроке?

– Да ничего, совсем ничего. Я постараюсь играть так же хорошо, как и каждые выходные, в каждом матче, на каждой тренировке. Выкладываться на все 100%.

И, конечно же, помогать команде, помогать ей завоевывать трофеи, потому что мы должны продолжать писать историю вместе с клубом. У нас молодой состав, у нас еще много лет впереди. И мы все еще хотим, мы все еще жаждем трофеев в ближайшие годы.

– Что вы точно хотели сохранить в себе?

– Честно говоря, мой стиль игры, я хочу его сохранить. То, как я играю, как я выражаю себя на поле, – все это.

Как я уже сказал, я постараюсь показать отличную игру в каждом матче и выкладываться на все 100%, – сказал вингер «ПСЖ» и сборной Франции.

Усман Дембеле: «Это коллективный «Золотой мяч», благодаря одноклубникам я проявил себя. Если нет хорошей команды – ты не покажешь результаты»

Кто победит в мадридском дерби?2251 голос
АтлетикоАтлетико
Будет ничьяЛа Лига
Реал МадридРеал Мадрид
Опубликовано: Полина Антохина
Источник: ютуб-канал «ПСЖ»
logoУсман Дембеле
logoПСЖ
logoлига 1 Франция
logoЛига чемпионов УЕФА
logoЗолотой мяч
logoСборная Франции по футболу
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Усман Дембеле: «Это коллективный «Золотой мяч», благодаря одноклубникам я проявил себя. Если нет хорошей команды – ты не покажешь результаты»
4сегодня, 18:58
Дембеле (1380) обошел Ямаля (1059) на 321 балл в голосовании «Золотого мяча». У Витиньи – 703, у Салаха – 657, у Рафиньи – 620, у Мбаппе – 378, у Доннаруммы – 172
85сегодня, 17:31
Гнабри о «Золотом мяче»: «Дембеле обладает невероятными способностями за счет умения играть двумя ногами – вряд ли этим может похвастаться любой другой футболист в мире»
33вчера, 05:10
Дембеле отметил завоевание «Золотого мяча» в ресторане с друзьями. Во вторник пройдет организованное «ПСЖ» празднование
1523 сентября, 12:15
Главные новости
Матчи в выходные – последняя проверка перед вторым туром ЛЧ! Не забудьте сделать замены в Фэнтези
11 минут назад
«Моуринью – гей, он пидорас» скандировали фанаты «Порту» на матче с «Риу Аве», клуб оштрафовали на 3 190 евро. Тренер возглавляет «Бенфику»
5136 минут назад
Роналду о 2:0 с «Аль-Иттихадом» Бензема: «Это «Аль-Наср»! Вот кто мы!🔥»
1147 минут назадФото
Дембеле сказал, что Месси первым поздравил его с «Золотым мячом»: «Он прислал мне личное сообщение»
10сегодня, 21:01
Генсек РФС об оскорбительном баннере про Дегтярева: «Подобные плакаты на стадионах недопустимы. Причастные лица установлены, их привлекут к административной ответственности»
58сегодня, 20:32
«Бавария» выиграла все 8 матчей в сезоне с общим счетом 30:7
30сегодня, 20:26
Чемпионат Германии. «Бавария» разгромила «Вердер», «Байер» и «Дортмунд» проведут матчи в субботу
11сегодня, 20:23
«МЮ» откажется от навеса на новом «Олд Траффорд» из-за проблем с приобретением земли. За нее требуют 400 млн фунтов, «Юнайтед» рассчитывал на 50 млн
15сегодня, 20:18
У «Аль-Насра» Роналду 6 побед подряд с общим счетом 23:1 после поражения в финале саудовского Суперкубка
14сегодня, 20:11
Кейн забил 100 голов за «Баварию» в 104 матчах – быстрее всех за клуб топ-5 лиг в XXI веке. Роналду и Холанд делали это за 105 игр
63сегодня, 20:03
Ко всем новостям
Последние новости
Депутат Журова об УЕФА: «Они не реагируют на призывы вернуть Россию и отстранить Израиль, не хотят негатива. Для международных федераций это разные ситуации, они отыгрываются на нас»
28 минут назад
Бентли о завершении карьеры в 29 лет: «Это разбило мне сердце, сломало меня. Помню, рыдал в раздевалке. Потом не смотрел футбол 5 лет»
9 минут назад
Генсек РФС о возможном визите Путина на ЧМ-2026: «Пусть коллеги рассмотрят вопрос, чтобы наша сборная тоже посетила турнир»
116 минут назад
Педро о Петербурге: «Потрясающий город! Чем холоднее на улице, тем сложнее выходить из дома, но нам очень нравится жить здесь»
120 минут назад
Компани о 100-м голе Кейна за «Баварию»: «Еще один великий момент. То, как он продолжает работать ради команды, говорит о его голоде и желании»
27 минут назад
Кейн о сотом голе за «Баварию»: «Надеюсь, забью еще 100»
327 минут назад
Угаров о Соболеве в сборной: «Зачем приглашать футболиста, который не приносит пользы и не забивает? Дзюба больше заслужил вызов»
138 минут назад
Экс-защитник ЦСКА Эркин дал пощечину одноклубнику в матче «Сакарьяспора» с «Пендикспором» и был удален. Клуб отстранил обоих игроков
549 минут назад
У Моуринью 2 победы и ничья в «Бенфике». Дальше – выезд к «Челси»
653 минуты назад
У «Жироны» 4 поражения и 3 ничьих в Ла Лиге в этом сезоне. Дальше – «Валенсия» и «Барса»
6сегодня, 20:59