Дембеле о влиянии трофея ЛЧ и «Золотого мяча»: «Ничего не изменилось. Я постараюсь играть так же хорошо, выкладываться на 100%. «ПСЖ» все еще жаждет трофеев в ближайшие годы»
– Теперь у вас есть статус чемпиона Европы и обладателя «Золотого мяча». Что изменилось в вас как игроке?
– Да ничего, совсем ничего. Я постараюсь играть так же хорошо, как и каждые выходные, в каждом матче, на каждой тренировке. Выкладываться на все 100%.
И, конечно же, помогать команде, помогать ей завоевывать трофеи, потому что мы должны продолжать писать историю вместе с клубом. У нас молодой состав, у нас еще много лет впереди. И мы все еще хотим, мы все еще жаждем трофеев в ближайшие годы.
– Что вы точно хотели сохранить в себе?
– Честно говоря, мой стиль игры, я хочу его сохранить. То, как я играю, как я выражаю себя на поле, – все это.
Как я уже сказал, я постараюсь показать отличную игру в каждом матче и выкладываться на все 100%, – сказал вингер «ПСЖ» и сборной Франции.
