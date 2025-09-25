Гнабри о «Золотом мяче»: «Дембеле обладает невероятными способностями за счет умения играть двумя ногами – вряд ли этим может похвастаться любой другой футболист в мире»

Серж Гнабри оценил получение Усманом Дембеле «Золотого мяча».

Вингер «ПСЖ » стал обладателем приза лучшему футболиста по итогам прошлого сезона. Второе место в голосовании занял вингер «Барселоны» Ламин Ямаль.

«Думаю, что Усман Дембеле обладает невероятными способностями за счет умения [успешно] играть двумя ногами. Это то, чем вряд ли может похвастаться любой другой игрок в мире.

Тем не менее должен сказать, что Килиан Мбаппе – это тоже грозный футболист, и за последние несколько лет он стал одним из лучших игроков в мире», – сказал полузащитник «Баварии» Серж Гнабри .