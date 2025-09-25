Гнабри о «Золотом мяче»: «Дембеле обладает невероятными способностями за счет умения играть двумя ногами – вряд ли этим может похвастаться любой другой футболист в мире»
Серж Гнабри оценил получение Усманом Дембеле «Золотого мяча».
Вингер «ПСЖ» стал обладателем приза лучшему футболиста по итогам прошлого сезона. Второе место в голосовании занял вингер «Барселоны» Ламин Ямаль.
«Думаю, что Усман Дембеле обладает невероятными способностями за счет умения [успешно] играть двумя ногами. Это то, чем вряд ли может похвастаться любой другой игрок в мире.
Тем не менее должен сказать, что Килиан Мбаппе – это тоже грозный футболист, и за последние несколько лет он стал одним из лучших игроков в мире», – сказал полузащитник «Баварии» Серж Гнабри.
Кому бы вы отдали «Золотой мяч»?63012 голосов
Усман Дембеле
Витинья
Педри
Рафинья
Мохамед Салах
Ашраф Хакими
Ламин Ямаль
Килиан Мбаппе
Джанлуиджи Доннарумма
Жоау Невеш
Кто-то другой
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: Sky Sport
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Главные новости
Последние новости