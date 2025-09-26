Усман Дембеле: «Это коллективный «Золотой мяч», благодаря одноклубникам я проявил себя. Если нет хорошей команды – ты не покажешь результаты»

Усман Дембеле отметил роль команды в завоевании «Золотого мяча».

– Ваши партнеры по команде тоже были тронуты «Золотым мячом». Вы говорили о коллективе. В некотором смысле это и их награда.

– Да, именно так. Как я уже говорил, это коллективный «Золотой мяч ». Потому что именно благодаря им я смог проявить себя на поле, выразить себя наилучшим образом.

Они проделали невероятную работу. Все они подняли свой уровень, я тоже. Если у тебя нет хорошей команды, ты не сможешь показать хорошие результаты. Они были исключительными, – сказал полузащитник «ПСЖ ».