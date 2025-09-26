Дембеле (1380) обошел Ямаля (1059) на 321 балл в голосовании «Золотого мяча». У Витиньи – 703, у Салаха – 657, у Рафиньи – 620, у Мбаппе – 378, у Доннаруммы – 172
Усман Дембеле обошел Ламина Ямаля на 321 балл в голосовании «Золотого мяча».
Приз лучшему футболисту года от France Fotball в понедельник получил вингер «ПСЖ» Усман Дембеле.
Сегодня организаторы премии опубликовали результаты голосования. Дембеле набрал 1380 баллов.
Первая десятка с учетом отданных голосов выглядит так:
1. Усман Дембеле («ПСЖ») – 1380 баллов
2. Ламин Ямаль («Барселона») – 1059
3. Витинья («ПСЖ») – 703
4. Мохамед Салах («Ливерпуль») – 657
5. Рафинья Диас («Барселона») – 620
6. Ашраф Хакими («ПСЖ») – 484
7. Килиан Мбаппе («Реал») – 378
8. Коул Палмер («Челси») – 211
9. Джанлуиджи Доннарумма («ПСЖ» / «Манчестер Сити») – 172
10. Нуну Мендеш («ПСЖ») – 171.
Опубликовано: Полина Антохина
Источник: аккаунт «Золотого мяча» в X
