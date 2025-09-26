  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Дембеле (1380) обошел Ямаля (1059) на 321 балл в голосовании «Золотого мяча». У Витиньи – 703, у Салаха – 657, у Рафиньи – 620, у Мбаппе – 378, у Доннаруммы – 172
54

Дембеле (1380) обошел Ямаля (1059) на 321 балл в голосовании «Золотого мяча». У Витиньи – 703, у Салаха – 657, у Рафиньи – 620, у Мбаппе – 378, у Доннаруммы – 172

Усман Дембеле обошел Ламина Ямаля на 321 балл в голосовании «Золотого мяча».

Приз лучшему футболисту года от France Fotball в понедельник получил вингер «ПСЖ» Усман Дембеле.

Сегодня организаторы премии опубликовали результаты голосования. Дембеле набрал 1380 баллов.

Первая десятка с учетом отданных голосов выглядит так:

1. Усман Дембеле («ПСЖ») – 1380 баллов

2. Ламин ЯмальБарселона») – 1059

3. Витинья («ПСЖ») – 703

4. Мохамед СалахЛиверпуль») – 657

5. Рафинья ДиасБарселона») – 620

6. Ашраф Хакими («ПСЖ») – 484

7. Килиан МбаппеРеал») – 378

8. Коул Палмер («Челси») – 211

9. Джанлуиджи Доннарумма («ПСЖ» / «Манчестер Сити») – 172

10. Нуну Мендеш («ПСЖ») – 171.

Кто победит в мадридском дерби?1429 голосов
АтлетикоАтлетико
Будет ничьяЛа Лига
Реал МадридРеал Мадрид
Опубликовано: Полина Антохина
Источник: аккаунт «Золотого мяча» в X
logoЧелси
logoБарселона
logoМохамед Салах
рейтинги
logoНуну Мендеш
logoМанчестер Сити
logoРеал Мадрид
logoВитинья
logoЛиверпуль
logoУсман Дембеле
logoЗолотой мяч
logoКоул Палмер
logoРафинья Диас
logoлига 1 Франция
logoКилиан Мбаппе
logoЛа Лига
logoДжанлуиджи Доннарумма
logoпремьер-лига Англия
logoПСЖ
logoЛамин Ямаль
logoАшраф Хакими
logoСборная Португалии по футболу
logoСборная Марокко по футболу
logoСборная Бразилии по футболу
logoСборная Испании по футболу
logoСборная Италии по футболу
logoСборная Англии по футболу
logoСборная Франции по футболу
logoСборная Египта по футболу
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Ямаль – фаворит на получение «Золотого мяча» в 2026 году. Мбаппе – 2-й у букмекеров, Дембеле – 3-й, Винисиус – 4-й, Месси – 11-й
9724 сентября, 18:48
«Золотой мяч»-2025. Дембеле стал лучшим футболистом мира, Ямаль выиграл трофей Копа, Луиса Энрике признали лучшим тренером, Доннарумму – лучшим вратарем, «ПСЖ» – лучшим клубом
93322 сентября, 20:52
Главные новости
Роналду забил 946-й гол в карьере
15 минут назад
Мостовой сравнил Абаскаля с Виллаш-Боашем: «Был такой в «Зените», потом тоже отовсюду гнали. Мы всем этим Абаскалям и Тедеско и так уже рекламу сделали»
718 минут назад
Чемпионат Германии. «Бавария» против «Вердера», «Байер» и «Дортмунд» проведут матчи в субботу
323 минуты назадLive
Президент «Интера» Маротта о Серии А: «Транзитная лига. У нас один настоящий чемпион – Модрич, пришедший сюда в 40 лет»
329 минут назад
Валерий Карпин: «Ни как футболист, ни как тренер я особо ничего не достиг. Как игрок я выиграл чемпионат России. И что? Все уже забыли. Ну или не забыли. Кто-то помнит. И?»
2334 минуты назад
Карпин о 3:2 с «Крыльями»: «Динамо» могло забить и семь, наверное. За нереализованные пижонские моменты нужно ругать. Надо забивать, а не транжирить»
953 минуты назад
Энрике из «Зенита» – 9-й в списке самых дорогих вингеров не из топ-5 лиг. CIES оценил игрока в 31 млн евро
8сегодня, 17:51
Мостовой о Тедеско в Турции: «Нефутбольные люди всегда ими и останутся. Это не их вина, а природы»
24сегодня, 17:48
Во Франции могут запретить владение несколькими клубами, за нарушение предусмотрены дисквалификация и штрафы до 2% от оборота. Закон может затронуть «ПСЖ», «Лион», «Монако»
7сегодня, 17:11
«Динамо» выиграло 3 матча подряд впервые в сезоне. Дальше у команды Карпина игры с «Краснодаром» и «Локо»
39сегодня, 17:04
Ко всем новостям
Последние новости
Спалетти о конфликте с Ачерби: «Я вызвал игроков по согласованию с клубами, и чуть ли не извинился перед ним по телефону. Не понимаю, почему это было проблемой»
1 минуту назад
Чемпионат Франции. «Марсель» в гостях у «Страсбура», «ПСЖ» Сафонова и «Монако» Головина проведут матчи в субботу
28 минут назадLive
Симеоне об Альваресе: «Выдающийся игрок, лучший, что есть у «Атлетико». Хулиан предан клубу, его надо беречь»
11 минут назад
Сергеев о 3:2 с «Крыльями»: «О поражении в Кубке «Динамо» не думало. Сегодня настраивались по-другому – получилась напряженная игра с большим количеством голов»
14 минут назад
«Бавария» – «Вердер». Кейн, Диас, Олисе играют. Онлайн-трансляция
623 минуты назадLive
Симеоне о дерби с «Реалом»: «Разрыв в турнирной таблице не виден с началом игры. Будет напряженный матч»
238 минут назад
«Ливерпуль» внес Кьезу в заявку на ЛЧ вместо Леони. УЕФА разрешил замену по новому регламенту
439 минут назад
Педро о 2:0 с «Краснодаром»: «Зенит» в трех очках от 1-й строчки, борьба только начинается. Победы над принципиальным соперником дают еще больше уверенности»
252 минуты назад
Чемпионат Саудовской Аравии. «Аль-Наср» Роналду в гостях у «Аль-Иттихада» Бензема, «Аль-Ахли» Мареза обыграл «Аль-Хазем»
1353 минуты назадLive
Тренер «Спартака» Сакич: «Угальде очень помогут два гола «Крыльям». Он много работает, пашет на тренировках. Надеюсь, Манфред продолжит в том же духе»
455 минут назад