Дембеле отметил завоевание «Золотого мяча» в ресторане с друзьями. Во вторник пройдет организованное «ПСЖ» празднование
Усман Дембеле скромно отпраздновал завоевание «Золотого мяча».
Вингер «ПСЖ» получил приз лучшему футболисту года по версии France Football.
Как пишет L’Equipe, после церемонии награждения французский футболист и его друзья отправились в ресторан Lafayette в Париже. На входе в заведение Дембеле ждала пресса и несколько болельщиков, внутри ему тоже пришлось сфотографироваться с поклонниками.
В меню были включены крок-месье с лососем и авокадо, мини-бургеры, ригатони с трюфелями, наггетсы, картофель фри, хрустящие овощи, тушеная курица и домашние десерты. Среди гостей были Матье Бодмер, Бернар Менди и некоторые одноклубники Усмана.
Во вторник пройдет еще одно празднование – его организует «ПСЖ».
Кому бы вы отдали «Золотой мяч»?48223 голоса
Усман Дембеле
Витинья
Педри
Рафинья
Мохамед Салах
Ашраф Хакими
Ламин Ямаль
Килиан Мбаппе
Джанлуиджи Доннарумма
Жоау Невеш
Кто-то другой
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: L’Equipe
