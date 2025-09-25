  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Эрик Гарсия назвал Ямаля лучшим игроком мира: «Он мог выиграть «Золотой мяч», но Дембеле провел очень хороший сезон. Ламин демонстрирует удивительный талант в каждом матче»
2

Эрик Гарсия назвал Ямаля лучшим игроком мира: «Он мог выиграть «Золотой мяч», но Дембеле провел очень хороший сезон. Ламин демонстрирует удивительный талант в каждом матче»

Эрик Гарсия оценил итоги голосования «Золотого мяча».

Приз лучшему футболисту сезона по версии France Football получил вингер «ПСЖ» Усман Дембеле. Ламин Ямаль из «Барселоны» занял второе место. 

– Ты смотрел церемонию «Золотого мяча»?

– Да.

– Что ты думаешь как игрок «блауграны»?

– Я не думаю, что все позиции были правильными. Думаю, Педри и Рафинья должны были быть выше, учитывая сезон, который они провели. Очевидно, что Ламин Ямаль мог выиграть его. Думаю, все это знают.

Однако я думаю, что Дембеле провел очень хороший сезон, особенно в командном плане, они выиграли много трофеев. Он тоже был нашим одноклубником, я рад за него.

– Как ты думаешь, кто сейчас является лучшим игроком в мире?

– Ламин Ямаль. Он демонстрирует свой удивительный талант каждый день, когда играет. Но, опять же, я думаю, что Дембеле провел очень хороший сезон, – сказал защитник «Барселоны». 

Кому бы вы отдали «Золотой мяч»?65933 голоса
Усман ДембелеУсман Дембеле
ВитиньяВитинья
ПедриПедри
РафиньяРафинья Диас
Мохамед СалахМохамед Салах
Ашраф ХакимиАшраф Хакими
Ламин ЯмальЛамин Ямаль
Килиан МбаппеКилиан Мбаппе
Джанлуиджи ДоннаруммаДжанлуиджи Доннарумма
Жоау НевешЖоау Невеш
Кто-то другойЗолотой мяч
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: сайт «Барселоны»
logoЛа Лига
logoБарселона
logoЗолотой мяч
logoЭрик Гарсия
logoЛамин Ямаль
logoУсман Дембеле
logoРафинья Диас
logoПСЖ
logoПедри
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Главные новости
«Спартаку» предлагали кандидатуру Талалаева на случай ухода Станковича (Sport24)
1211 минут назад
Знаменитая академия «Барселоны» называется La Masia. Знаете, что это значит? Расскажем в нашей игре
19 минут назадТесты и игры
Манише о Роналду и 1000 голов: «Саудовский чемпионат не самый сильный, поэтому Криштиану может стать рекордсменом. Ему понадобится еще 2 года, и для него нет ничего невозможного»
2436 минут назад
Госдеп США: «Мы будем работать над тем, чтобы пресечь любые попытки отстранить Израиль от участия в ЧМ-2026»
6538 минут назад
Александр Мостовой: «Мальчишки спрашивают меня: «Как стать таким же великим?» Я им говорю: «На первом месте должен быть футбол». А не Dota или «дрота» вот эта»
6558 минут назад
«Спартаку» предлагали назначить Федотова вместо Станковича («СЭ»)
54сегодня, 15:01
Мурал с Моуринью и орлом «Бенфики» появился в Риу-ди-Мору в Португалии
19сегодня, 14:36Фото
Фрей о Яшине: «Идол для большинства вратарей в мире – он был лучшим из лучших, опередил два-три поколения. Не зря в его честь назвали трофей лучшему голкиперу сезона»
15сегодня, 14:13
КДК оштрафовал «Зенит» на 500 000 рублей за баннер фанатов в адрес Дегтярева на матче с «Ахматом» и на 100 000 рублей – за скандирование ненормативной лексики на игре с «Краснодаром»
92сегодня, 14:13
Манише об Абрамовиче: «Роман сделал «Челси» величайшим клубом мира. Когда мы выиграли АПЛ, он радовался с нами, будто был обычным футболистом. Это круто!»
19сегодня, 14:11
Ко всем новостям
Последние новости
Генсек РФС Митрофанов: «В июне рассматриваем вариант с играми на территории Северной или Южной Америки. В марте хотели бы сыграть в России, ведем переговоры с отобравшимися на ЧМ»
115 минут назад
Фонбет Кубок России. Путь регионов. 4-й раунд. «Амкал» проиграл «Енисею», «КАМАЗ» принимает костромской «Спартак»
6719 минут назад
Сычев о новом лимите: «Формула спорная. Легионеров сейчас много – отдавать их за бесценок? Это будет странно. Контракты долгосрочные, в них вложены серьезные средства»
246 минут назад
Чемпионат Саудовской Аравии. «Аль-Хилаль» Малкома примет «Аль-Охдуд», «Аль-Халидж» играет с «Аль-Таавуном»
сегодня, 15:12Live
Ашраф Хакими: «Футболистов многие используют в своих интересах, мы подвержены рискам. Мой круг общения стал так мал, что я никого туда не впускаю»
1сегодня, 14:57
Глебов вернулся к тренировкам с ЦСКА после травмы бедра
4сегодня, 14:53
Убытки «Ювентуса» составят 40-50 млн евро по итогам финансового года. В 2024-м было 199 млн (Corriere dello Sport)
сегодня, 14:47
КДК дисквалифицировал хавбека «Сочи» Крамарича на 2 игры РПЛ за брань в адрес помощника судьи после матча с ЦСКА
4сегодня, 14:44
Сакич о поведении Станковича: «Арбитрам стоит относиться более снисходительно иногда, это эмоции. Профессия подразумевает очень высокий уровень стресса»
8сегодня, 14:43
17-летний Нгумоа подписал первый профессиональный контракт с «Ливерпулем»
8сегодня, 14:27Фото