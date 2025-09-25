Эрик Гарсия назвал Ямаля лучшим игроком мира: «Он мог выиграть «Золотой мяч», но Дембеле провел очень хороший сезон. Ламин демонстрирует удивительный талант в каждом матче»

Эрик Гарсия оценил итоги голосования «Золотого мяча».

Приз лучшему футболисту сезона по версии France Football получил вингер «ПСЖ » Усман Дембеле . Ламин Ямаль из «Барселоны» занял второе место.

– Ты смотрел церемонию «Золотого мяча»?

– Да.

– Что ты думаешь как игрок «блауграны»?

– Я не думаю, что все позиции были правильными. Думаю, Педри и Рафинья должны были быть выше, учитывая сезон, который они провели. Очевидно, что Ламин Ямаль мог выиграть его. Думаю, все это знают.

Однако я думаю, что Дембеле провел очень хороший сезон, особенно в командном плане, они выиграли много трофеев. Он тоже был нашим одноклубником, я рад за него.

– Как ты думаешь, кто сейчас является лучшим игроком в мире?

– Ламин Ямаль. Он демонстрирует свой удивительный талант каждый день, когда играет. Но, опять же, я думаю, что Дембеле провел очень хороший сезон, – сказал защитник «Барселоны».