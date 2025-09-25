Эрик Гарсия назвал Ямаля лучшим игроком мира: «Он мог выиграть «Золотой мяч», но Дембеле провел очень хороший сезон. Ламин демонстрирует удивительный талант в каждом матче»
Приз лучшему футболисту сезона по версии France Football получил вингер «ПСЖ» Усман Дембеле. Ламин Ямаль из «Барселоны» занял второе место.
– Ты смотрел церемонию «Золотого мяча»?
– Да.
– Что ты думаешь как игрок «блауграны»?
– Я не думаю, что все позиции были правильными. Думаю, Педри и Рафинья должны были быть выше, учитывая сезон, который они провели. Очевидно, что Ламин Ямаль мог выиграть его. Думаю, все это знают.
Однако я думаю, что Дембеле провел очень хороший сезон, особенно в командном плане, они выиграли много трофеев. Он тоже был нашим одноклубником, я рад за него.
– Как ты думаешь, кто сейчас является лучшим игроком в мире?
– Ламин Ямаль. Он демонстрирует свой удивительный талант каждый день, когда играет. Но, опять же, я думаю, что Дембеле провел очень хороший сезон, – сказал защитник «Барселоны».