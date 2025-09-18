  • Спортс
  • «Рома», «Интер» и «Милан» по уши в дерьме. «Лацио», может, и не выиграл скудетто, но у нас хотя бы нет таких финансовых проблем». В сеть слили разговор Лотито с фанатом
Президент «Лацио» резко высказался о финансовом положении других клубов Серии А.

В сети появилась запись телефонного разговора Клаудио Лотито с болельщиком, который позвонил ему, чтобы пожаловаться на пассивность клуба на трансферном рынке. 

«Думаю ли я о фанатах «Лацио»? Иногда не думаю, потому что вы глупы. Если бы вы были умны, вы бы думали своими мозгами, но вы этого не делаете. Все ваши звонки мне записываются. Но если вы будете преследовать меня, я запрещу вам посещать матчи. Если вы фанат, будьте им.

Я являюсь президентом «Лацио» 22 года, и у «Лацио» не было проблем. В этом году их бы тоже не было, но их создали другие. И вместо того, чтобы нападать на них, вы срываетесь на мне.

Мы не разоряемся; я выплатил игрокам зарплату в размере 50 миллионов евро. Если хотите, засуньте руки в карманы, достаньте деньги, купите клуб и решайте, что делать дальше. У вас есть деньги? Если у вас их нет, то вы должны придерживаться заданного мной курса, я здесь президент.

До сих пор мы были самым сильным клубом на рынке в финансовом отношении. Моей ошибкой было то, что я не занимался приростом капитала, как это делал Краньотти. Это вас радовало? Это заметно... Мне еще предстоит расплачиваться до 2027 года за эти дорогие мечты.

Вы хотите побеждать, безрассудно тратя деньги? Тогда вы обанкротитесь за три минуты... Посмотрите на «Рому», «Интер» и «Милан»: они по уши в дерьме. «Лацио», может, и не выиграл скудетто, но, по крайней мере, у нас нет таких проблем, как у них», – сказал Лотито в этой беседе. 

Позднее глава клуба прокомментировал ситуацию. 

«Что касается некоторых новостей, появившихся в последние несколько часов, я хотел бы уточнить следующее: слухи о том, что я болен, абсолютно ложны и беспочвенны.

Что касается телефонных звонков, которые стали достоянием общественности, то это частные разговоры, обнародованные без разрешения. Я дал указание своим адвокатам связаться с итальянским управлением по защите данных и судебным органом для защиты моих прав.

Очевидно, что эти выдуманные и лишенные правды сообщения преследуют единственную цель – дестабилизировать обстановку и имидж «Лацио», компании, зарегистрированной на бирже и, следовательно, подчиняющейся правилам максимальной прозрачности и подотчетности.

Я рад подтвердить нашим болельщикам, что я еще долго буду руководить «Лацио» с той же решимостью и чувством ответственности, которые всегда отличали меня, продолжая осуществлять надежное руководство, которое позволит клубу работать с силой и стабильностью на протяжении еще 125 лет своей истории», – заявил Лотито.

Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: Calciomercato
