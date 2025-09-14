Фанаты «Челси» скандировали «На ### Стармера» и называли премьера «дрочилой» на матче с «Брентфордом». Раньше политика оскорбляли на матчах сборной Англии
Болельщики «Челси» оскорбляли британского премьер-министра.
В субботу «синие» на выезде сыграли вничью с «Брентфордом» (2:2) в 4-м туре АПЛ.
Во время матча часть болельщиков гостей выкрикивала оскорбления в адрес Кира Стармера, сообщает Daily Mail Sport. Всего на стадионе присутствовали 1700 фанатов из Лондона.
Сообщается, что они скандировали «Кир Стармер – дрочила» и «У нас есть Палмер, на ### Кира Стармера», а также пели «Правь, Британия» – гимн, который переняли некоторые крайне правые силы страны.
Напомним, на прошлой неделе болельщики сборной Англии оскорбляли политика во время домашнего матча с Андоррой (2:0) в отборе на ЧМ-2026. Подобное произошло и на июньском выездном матче с андоррцами (1:0).
Опубликовано: Полина Антохина
Источник: Daily Mail
