Угаров о матче «Краснодара» и «Зенита»: «Самое большое разочарование – это Соболев. Выглядел просто безобразно. Лучше бы поставили Мостового»

Денис Угаров остался недоволен игрой Александра Соболева против «Краснодара».

«Зенит» выиграл со счетом 2:0 в матче Мир РПЛ.

– Я думаю, что игра была достаточно ровная. «Краснодар» не использовал все свои моменты. Учитывая, что «Зенит» играл вдесятером. Я не беру Соболева, потому что непонятно, что он делал на поле.

Было еще несколько непонятных судейских моментов. Непонятно, почему судья такого уровня (Сергей Карасев – Спортс’‘) моменты по-разному судил. Самое большое разочарование в игре – это Соболев.

– Лучшим игроком матча назвали Луиса Энрике, а не Глушенкова. Вы согласны?

– Я думаю, что лучшим был Глушенков.

‎

– Можно ли сказать, что Семак переиграл Мусаева в тренерской дуэли?

– Я думаю, что команда переиграла. Футболисты просто играли.

Я считаю, что русские футболисты заводили и очень хорошо себя проявляли. Адамов себя хорошо проявил, Глушенков хорошо проявил себя. Кроме Соболева, повторюсь.

Соболев выглядел просто безобразно, не знаю, почему его ставят. Лучше бы поставили Мостового, – сказал бывший футболист «Зенита» Денис Угаров.