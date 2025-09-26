  • Спортс
  Мареска о вратарях «Челси»: «Санчес был великолепен в начале сезона. У нас нет проблем – он ошибся с «МЮ» и признает это»
3

Мареска о вратарях «Челси»: «Санчес был великолепен в начале сезона. У нас нет проблем – он ошибся с «МЮ» и признает это»

Энцо Мареска оценил ситуацию с вратарями в «Челси».

В матче пятого тура АПЛ против «Манчестер Юнайтед» (1:2) стартовый голкипер лондонского клуба Роберт Санчес был удален на пятой минуте.

«Санчес долгое время был очень хорош. В конце прошлого сезона и в начале этого он был великолепен.

Он допустил ошибку в матче с «МЮ» и признает это. Я много раз говорил, что когда ошибается вратарь или полузащитник, это одно и то же.

Мы довольны Робертом, мы довольны Филипом Йоргенсеном. С Робертом нет никаких проблем», – сказал главный тренер «Челси» Энцо Мареска.

Мареска хотел бы, чтобы Санчес дал забить Мбемо, а не удалился: «Лучшее решение, и Роберт понимает. Но вратарю нужно решить за секунду-две – это непросто»

Опубликовал: Максим Федер
Источник: BBC
