Связку воблы подарили лучшему игроку матча Кубка «Астрахань» – «Черноморец»: «Без пива – ребята у нас молодые, тренер серьезный»
Клуб из Новороссийска сегодня на выезде победил «Астрахань» (2:0) в 4-м раунде Пути регионов FONBET Кубка России. Лучшему футболисту игры вратарю Михаилу Штепе вручили связку воблы.
Фото: t.me/fcchernomorets_nvrsk
Генеральный директор «Черноморца» Константин Гордиюк рассказал об этой инициативе.
– Лучшему игроку матча вручили связку сушеной воблы. Оригинально?
– Оригинально! Каждая команда с изюминкой. «Уфа», к примеру, в раздевалке гостей оставляет чак‑чак, «Астрахань» такую фишку сделала.
Думаю, вобла была шуточным подарком, но быть в Астрахани и не привезти рыбку – плохо (смеется). Ребята с хорошим настроением возвращаются домой.
– Пару ящиков пива к рыбке выдали?
– Нет, ребята у нас молодые, тренер [Вадим Евсеев] серьезный, поэтому без пива. Все согласно спортивному режиму, – заявил Гордиюк.