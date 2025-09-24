  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Связку воблы подарили лучшему игроку матча Кубка «Астрахань» – «Черноморец»: «Без пива – ребята у нас молодые, тренер серьезный»
Фото
3

Связку воблы подарили лучшему игроку матча Кубка «Астрахань» – «Черноморец»: «Без пива – ребята у нас молодые, тренер серьезный»

«Астрахань» подарила игроку «Черноморца» связку воблы.

Клуб из Новороссийска сегодня на выезде победил «Астрахань» (2:0) в 4-м раунде Пути регионов FONBET Кубка России. Лучшему футболисту игры вратарю Михаилу Штепе вручили связку воблы.

Фото: t.me/fcchernomorets_nvrsk

Генеральный директор «Черноморца» Константин Гордиюк рассказал об этой инициативе.

– Лучшему игроку матча вручили связку сушеной воблы. Оригинально?

– Оригинально! Каждая команда с изюминкой. «Уфа», к примеру, в раздевалке гостей оставляет чак‑чак, «Астрахань» такую фишку сделала.

Думаю, вобла была шуточным подарком, но быть в Астрахани и не привезти рыбку – плохо (смеется). Ребята с хорошим настроением возвращаются домой.

– Пару ящиков пива к рыбке выдали?

– Нет, ребята у нас молодые, тренер [Вадим Евсеев] серьезный, поэтому без пива. Все согласно спортивному режиму, – заявил Гордиюк.

Кому бы вы отдали «Золотой мяч»?61205 голосов
Усман ДембелеУсман Дембеле
ВитиньяВитинья
ПедриПедри
РафиньяРафинья Диас
Мохамед СалахМохамед Салах
Ашраф ХакимиАшраф Хакими
Ламин ЯмальЛамин Ямаль
Килиан МбаппеКилиан Мбаппе
Джанлуиджи ДоннаруммаДжанлуиджи Доннарумма
Жоау НевешЖоау Невеш
Кто-то другойЗолотой мяч
Опубликовал: Игорь Новиков
Источник: «Матч ТВ»
logoЧерноморец Новороссийск
еда
logoFONBET Кубок России
logoКонстантин Гордиюк
logoМихаил Штепа
logoВадим Евсеев
алкоголь и спорт
logoпремьер-лига Россия
logoМатч ТВ
logoПервая лига
logoВторая лига Б
logoУфа
logoАстрахань
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Фонбет Кубок России. Путь регионов. 4-й раунд. «Родина» разгромила СКА, «Факел» победил «Текстильщик», «Амкал» встретится с «Енисеем» в четверг
55сегодня, 18:36
Главные новости
Чемпионат Испании. «Атлетико» против «Райо», «Сосьедад» Захаряна принимает «Мальорку», «Барса» сыграет с «Овьедо» в четверг
6329 минут назадLive
Глава Ла Лиги Тебас: «АПЛ тратит вдвое больше, чем должна, последние 7 сезонов – это приводит к инфляции и влияет на всех нас. Мы не хотим нести убытки, как и Бундеслига»
1232 минуты назад
Вячеслав Колосков: «Израиль устроил геноцид, воюет с Палестиной, Ливаном, Иорданией, Ираном, Катаром, но ничего им за это нет. А должны выгнать из олимпийского движения и отовсюду»
2038 минут назад
Лига Европы. «Бетис» встречается с «Ноттингем Форест», «Ницца» против «Ромы», ПАОК Оздоева и Чалова сыграл 0:0 с «Маккаби» Тель-Авив
1552 минуты назадLive
Уэйн Руни: «Я пил два дня подряд, забивал несколько голов, потом снова пил. Если бы не жена Колин, я бы уже умер»
42сегодня, 18:59
Кубок английской лиги. 3-й раунд. «Ман Сити» в гостях у «Хаддерсфилда», «Арсенал» играет с «Порт Вейл», «Тоттенхэм» принимает «Донкастер»
139сегодня, 18:46Live
Фонбет Кубок России. Путь регионов. 4-й раунд. «Родина» разгромила СКА, «Факел» победил «Текстильщик», «Амкал» встретится с «Енисеем» в четверг
55сегодня, 18:36
Сафонов посетил русскую баню в Париже: «Нашли уютный уголок России: жаркий пар с веником, душистый чай и баранки. Атмосфера – как дома»
29сегодня, 18:28Фото
Судьи РПЛ не понимают трактовок правил игры рукой от Мажича. Некоторые следуют им, другие – критериям ФИФА (Иван Карпов)
31сегодня, 18:20
Экс-арбитр Клаттенбург о финале Евро-2016: «Роналду в качестве поздравления схватил меня за лицо и попытался встряхнуть, когда я шел за медалью. Я такой: «Криштиану, убери руки, я в прямом эфире!»
14сегодня, 18:02
Ко всем новостям
Последние новости
Матч «Пари НН» и «Акрона» в 12-м туре РПЛ перенесен на 18 октября
14 минуты назад
«Атлетико» – «Райо Вальекано». 1:0 – Альварес забил. Онлайн-трансляция
112 минут назадLive
Ковач об игровом времени Беллингема в «Боруссии»: «Джоб очень талантлив, но пришел из 2-го дивизиона Англии – это большой скачок. В этом клубе не только хорошие зарплаты, но и высокая конкуренция»
12 минут назад
Антони сделал 1-е результативное действие за «Бетис» после трансфера из «МЮ» – ассист в матче ЛЕ с «Ноттингемом»
13 минут назад
Эзе забил первый гол за «Арсенал» – в ворота «Порт Вейл» в Кубке лиги. У вингера также 2 ассиста за 5 матчей
126 минут назад
«Уровень многих игр РПЛ соответствует европейскому и мировому, наш чемпионат не уступает европейским лигам». Мирзоян о Премьер-лиге
647 минут назад
«Порт Вейл» – «Арсенал». Сака, Мартинелли и Эзе играют. Онлайн-трансляция
651 минуту назадLive
«Хаддерсфилд» – «Манчестер Сити». Фоден и Бобб в старте. Онлайн-трансляция
850 минут назадLive
Кубок Италии. «Комо» играет с «Сассуоло», «Парма» вдесятером по пенальти победила «Специю»
551 минуту назад
Игнашевич о «Балтике»: «Лучшая команда России по физической готовности. Моего багажа там нет»
6сегодня, 18:59