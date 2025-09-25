«Ювентус» может зимой купить Сергея Милинковича-Савича, летом – Юлманда из «Спортинга»

«Ювентус» хочет усилить полузащиту в январе.

Tuttosport сообщает, что туринцы уже сделали запрос насчет Сергея Милинковича-Савича. Отмечается, что после двух с лишним сезонов в «Аль-Хилале » серб готов вернуться в топ-лигу.

Также ближе к лету может быть предпринята попытка купить у «Спортинга » Мортена Юлманда . Ранее туринцы уже хотели подписать датчанина, выступавшего в «Лечче» с 2021 по 2023 год.