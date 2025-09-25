  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • «Ювентус» может зимой купить Сергея Милинковича-Савича, летом – Юлманда из «Спортинга»
3

«Ювентус» может зимой купить Сергея Милинковича-Савича, летом – Юлманда из «Спортинга»

«Ювентус» хочет усилить полузащиту в январе.

Tuttosport сообщает, что туринцы уже сделали запрос насчет Сергея Милинковича-Савича. Отмечается, что после двух с лишним сезонов в «Аль-Хилале» серб готов вернуться в топ-лигу.

Также ближе к лету может быть предпринята попытка купить у «Спортинга» Мортена Юлманда. Ранее туринцы уже хотели подписать датчанина, выступавшего в «Лечче» с 2021 по 2023 год.

Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Tuttosport
logoСергей Милинкович-Савич
logoвысшая лига Саудовская Аравия
logoЮвентус
logoсерия А Италия
logoАль-Хилаль
logoСпортинг
logoвысшая лига Португалия
logoМортен Юлманд
возможные трансферы
