Суперлига Китая. «Шанхай» Слуцкого примет «Мэйчжоу Хакка», начало в 13:00

«Шанхай Шэньхуа» сыграет дома с «Мэйчжоу Хакка» в 26-м туре Суперлиги Китая.

Матч начнется в 13:00 по московскому времени.

«Шанхай» после 26 туров Суперлиги идет третьим, «Мэйчжоу Хакка» находится на 16-й строчке.