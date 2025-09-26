Суперлига Китая. «Шанхай» Слуцкого примет «Мэйчжоу Хакка», начало в 13:00
«Шанхай Шэньхуа» сыграет дома с «Мэйчжоу Хакка» в 26-м туре Суперлиги Китая.
Матч начнется в 13:00 по московскому времени.
«Шанхай» после 26 туров Суперлиги идет третьим, «Мэйчжоу Хакка» находится на 16-й строчке.
