Радимов о Кузяеве и Европе: «Надо было раньше уезжать – получилось бы привыкнуть, адаптироваться. Проблематично из «Гавра» сразу перепрыгнуть в топ-клуб»

Владислав Радимов высказался о карьере Далера Кузяева в Европе.

Полузащитник вернулся в РПЛ и подписал контракт с «Рубином ». Ранее россиянин провел два сезона в «Гавре ».

«Далеру надо было раньше уезжать, тогда бы получилось раньше привыкнуть, адаптироваться и больше было бы времени.

Проблематично было Далеру Кузяеву сразу из «Гавра» перепрыгнуть в топ‑клуб, как, допустим, Алексей Смертин , который из «Бордо» перешел в «Челси» – у него было больше времени на адаптацию и на все прочее.

Далеру этого времени не хватило. Если бы он раньше это сделал, наверное, получилось бы более ярко сверкнуть в Европе», – сказал бывший полузащитник «Зенита» Владислав Радимов.