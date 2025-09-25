  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Радимов о Кузяеве и Европе: «Надо было раньше уезжать – получилось бы привыкнуть, адаптироваться. Проблематично из «Гавра» сразу перепрыгнуть в топ-клуб»
2

Радимов о Кузяеве и Европе: «Надо было раньше уезжать – получилось бы привыкнуть, адаптироваться. Проблематично из «Гавра» сразу перепрыгнуть в топ-клуб»

Владислав Радимов высказался о карьере Далера Кузяева в Европе.

Полузащитник вернулся в РПЛ и подписал контракт с «Рубином». Ранее россиянин провел два сезона в «Гавре».

«Далеру надо было раньше уезжать, тогда бы получилось раньше привыкнуть, адаптироваться и больше было бы времени.

Проблематично было Далеру Кузяеву сразу из «Гавра» перепрыгнуть в топ‑клуб, как, допустим, Алексей Смертин, который из «Бордо» перешел в «Челси» – у него было больше времени на адаптацию и на все прочее.

Далеру этого времени не хватило. Если бы он раньше это сделал, наверное, получилось бы более ярко сверкнуть в Европе», – сказал бывший полузащитник «Зенита» Владислав Радимов.

Кому бы вы отдали «Золотой мяч»?62566 голосов
Усман ДембелеУсман Дембеле
ВитиньяВитинья
ПедриПедри
РафиньяРафинья Диас
Мохамед СалахМохамед Салах
Ашраф ХакимиАшраф Хакими
Ламин ЯмальЛамин Ямаль
Килиан МбаппеКилиан Мбаппе
Джанлуиджи ДоннаруммаДжанлуиджи Доннарумма
Жоау НевешЖоау Невеш
Кто-то другойЗолотой мяч
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: «Матч ТВ»
logoРубин
logoлига 1 Франция
logoГавр
logoДалер Кузяев
logoпремьер-лига Россия
logoМатч ТВ
logoВладислав Радимов
logoАлексей Смертин
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Главные новости
Тедеско после 1:3 от «Динамо» Загреб: «Фенербахче» сделал шаг вперед в некоторых аспектах. Но неприемлемо так пропускать – не должны отворачиваться от ударов»
132 минуты назад
Месси лидирует в гонке бомбардиров МЛС с 24 голами, Буанга забил 22 мяча. Лео набрал 38 очков в 23 матчах сезона
15сегодня, 02:21
Месси сделал 2+1 во втором матче подряд. У форварда «Интер Майами» 8 очков в последних 3 играх в МЛС
3сегодня, 02:10
«Интер Майами» Месси вышел в плей-офф МЛС после 4:0 с «Нью-Йорк Сити». Команда Маскерано идет 3-й в таблице Востока
2сегодня, 01:55
МЛС. «Интер Майами» разгромил «Нью-Йорк Сити» в гостях – 4:0. Месси набрал 2+1
40сегодня, 01:45
Симеоне о хет-трике Альвареса: «Лучший футболист «Атлетико». Нужно сделать так, чтобы Хулиан провел долгие годы в клубе»
5сегодня, 00:54
Новые пары в «Комбо» – угадаете связи? Игра для футбольных эрудитов
вчера, 22:00Тесты и игры
«Арсенал» примет «Брайтон» в 4-м раунде Кубка английской лиги, «Ман Сити» сыграет со «Суонси», «Ливерпуль» – с «Пэлас», «Челси» – с «Вулвс»
10вчера, 21:44
«Атлетико» на 9 очков отстает от «Реала» перед дерби. Отставание от «Барсы» при ее матче в запасе – 4 балла
14вчера, 21:36
Чемпионат Испании. «Атлетико» сыграл 3:2 с «Райо», «Сосьедад» Захаряна одолел «Мальорку», «Барса» встретится с «Овьедо» в четверг
95вчера, 21:30
Ко всем новостям
Последние новости
«Семак сделал ставку на иностранцев – это большая ошибка. Нигде команда не строится на легионерах – с русскими легче общаться». Угаров о «Зените»
14 минут назад
Альварес перед «Реалом»: «Атлетико» сделает все возможное, что взять три очка – это будет отличное шоу. Против «Райо» за счет победы нужно было обрести уверенность»
2сегодня, 00:42
У «Ноттингема» 2 поражения и 2 ничьих в 4 матчах после увольнения Нуну и назначения Постекоглу
2сегодня, 00:30
Пеп про 2:0 с «Хаддерсфилдом»: «Ман Сити» стал надежнее в обороне, владение помогло нам добиться результата. Ребята сыграли так, как мы представляем команду»
2вчера, 22:04
Канчельскис о неотстранении Израиля: «Двойные стандарты. Мы заложники ситуации, пусть Россию вернут в международные турниры»
9вчера, 22:03
Артета про 2:0 с «Порт Вейл»: «Моментами мы доминировали и были очень хороши, Эзе должен был забить еще два гола. Соперник играл прямолинейно»
4вчера, 21:53
У «Атлетико» 2 победы в 7 матчах сезона. Дальше – «Реал»
2вчера, 21:34
Альварес сделал первый хет-трик за «Атлетико» – в матче Ла Лиги с «Райо Вальекано»
5вчера, 21:26
Ямаль – перенесшему операцию на колене Гави: «Мой воин, уверен, ты скоро вернешься. Ничто не сможет тебя остановить»
11вчера, 21:24
Ло Чельсо об Антони и «МЮ»: «Мы знаем, как английские клубы ведут себя в таких ситуациях – отстраняют от тренировок, все усложняется. Он вернулся в «Бетис» полным энергии»
1вчера, 21:11