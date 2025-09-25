Радимов о Кузяеве и Европе: «Надо было раньше уезжать – получилось бы привыкнуть, адаптироваться. Проблематично из «Гавра» сразу перепрыгнуть в топ-клуб»
Владислав Радимов высказался о карьере Далера Кузяева в Европе.
Полузащитник вернулся в РПЛ и подписал контракт с «Рубином». Ранее россиянин провел два сезона в «Гавре».
«Далеру надо было раньше уезжать, тогда бы получилось раньше привыкнуть, адаптироваться и больше было бы времени.
Проблематично было Далеру Кузяеву сразу из «Гавра» перепрыгнуть в топ‑клуб, как, допустим, Алексей Смертин, который из «Бордо» перешел в «Челси» – у него было больше времени на адаптацию и на все прочее.
Далеру этого времени не хватило. Если бы он раньше это сделал, наверное, получилось бы более ярко сверкнуть в Европе», – сказал бывший полузащитник «Зенита» Владислав Радимов.
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: «Матч ТВ»
