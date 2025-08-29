Мерсон про Аморима: «МЮ» выбрал не того тренера. Все знали про игру с тремя защитниками, но в команде никогда не было нужных игроков. И Рубен не будет меняться ради «Юнайтед»

Пол Мерсон уверен, что «Манчестер Юнайтед» не стоило назначать Рубена Аморима.

«Когда он сказал, что игроки делают громкое заявление, это значит, что он увидел достаточно, чтобы понять: они на самом деле не играют за него, на мой взгляд.

Потом он развернулся и сказал: «Я не могу заменить всех 22 игроков» – [имея в виду], что уйти придется ему.

Я был тренером в «Уолсолле ». Ты просто знаешь, чувствуешь, когда что-то не так.

Когда Аморим пришел, все знали, что он может начать играть с тремя защитниками. Все знали. «Манчестер Юнайтед » знал. Владельцы знали.

Он получил эту работу благодаря своему стилю игры. У «МЮ» никогда не было игроков для такого стиля – никогда. Я мог бы представить его в «Челси».

Они выбрали не того человека для своих игроков. Ему пришлось бы менять всю команду. Они не собираются этого делать, а он не будет менять свою систему ради «Манчестер Юнайтед».

Он приехал из Португалии на одну из главных должностей в мировом футболе со своим стилем игры. Зачем ему меняться? Он не хотел приходить в середине сезона, потому что знал, что это не его игроки. Потом ему пришлось прийти, это было безумное мучение, и в этом сезоне у него не получилось все наладить.

Аморим, вероятно, просто решил: «Мне нужно забивать больше, чем забьют соперники». У него впереди Бриан Мбемо, Матеус Кунья и Беньямин Шешко, Бруну Фернандеш тоже играет в атаке. И я не думаю, что у Аморима это получится», – подчеркнул экс-форвард сборной Англии.