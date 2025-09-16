Пол Мерсон: «Ливерпуль» меня не убеждает, они могли бы быть в середине таблицы. У них можно было бы отобрать 6 очков, и никто не стал бы спорить»

Пола Мерсона не убеждает игра «Ливерпуля» на старте сезона.

Команда Арне Слота занимает 1-е место в турнирной таблице АПЛ , набрав 12 очков после 4 туров.

«Ливерпуль » меня не убеждает. Они должны быть в середине турнирной таблицы. Им подарили шесть очков.

В матче с «Арсеналом» ситуация не выглядела так, будто они вот-вот забьют, «Ньюкаслу» они забили последним ударом в матче, а «Бернли» – с пенальти в компенсированное время. Что там делал Аннибаль Межбри , я не знаю. Вы могли бы отобрать у «Ливерпуля» шесть очков, и никто бы не стал спорить. Никто бы не сказал: «О, это немного жестоко, им просто не повезло». Все три матча должны были закончиться ничьей, и они оказались бы в середине таблицы.

Я не убежден. Арне Слоту предстоит проделать большую работу. Не думаю, что у Флориана Виртца получается проявить себя. Мне нравится Виртц, он потрясающий игрок, но команды низко обороняются против «Ливерпуля», и это слишком клаустрофобная игра для него.

На мой взгляд, в прошлом сезоне они выиграли чемпионат благодаря тройке полузащитников. Я думаю, Алексис Мак Аллистер , Райан Грейвенберх и Собослаи показывали выдающуюся игру на длинных отрезках, доминировали в центре поля, но в этом сезоне я этого не вижу.

Александеру Исаку еще предстоит дебютировать. У вас могут быть все лучшие игроки мира, но если они не сыграются, это не сработает. В общем, они могли бы быть в середине турнирной таблицы.

Вы можете возразить, что они еще толком не начали играть, но при этом выиграли каждый матч. Это признак очень хорошей команды», – написал экс-форвард сборной Англии.