«Я в ярости швырнул в сторону Моуринью свою бутсу – не попал, конечно. Он побледнел и вышел из раздевалки». Клаттенбург вспомнил спор с тренером «МЮ» насчет пенальти

Марк Клаттенбург вспомнил о конфликте с Жозе Моуринью, тогда работавшим в «МЮ».

«Он считал, что я пропустил игру рукой Райана Шоукросса из «Сток Сити ».

«Он был твердо уверен, что это пенальти. Я спросил: «Ты видел это на повторе?» Он ответил «да» – и я в ярости швырнул свою бутсу в его сторону.

Конечно, я не попал. Он побледнел, растерялся, не знал, что сказать, и вышел из раздевалки.

Дома я пересмотрел этот момент, и футболист не играл рукой. Все это были уловки [Моуринью ], горечь и злоба.

В итоге мои отношения с Жозе стали хуже, чем были, когда он был в «Челси» и обладал тем особым шармом. Все его обожали и называли Особенным», – сказал экс-арбитр АПЛ.