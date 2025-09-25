«Я в ярости швырнул в сторону Моуринью свою бутсу – не попал, конечно. Он побледнел и вышел из раздевалки». Клаттенбург вспомнил спор с тренером «МЮ» насчет пенальти
Марк Клаттенбург вспомнил о конфликте с Жозе Моуринью, тогда работавшим в «МЮ».
«Он считал, что я пропустил игру рукой Райана Шоукросса из «Сток Сити».
«Он был твердо уверен, что это пенальти. Я спросил: «Ты видел это на повторе?» Он ответил «да» – и я в ярости швырнул свою бутсу в его сторону.
Конечно, я не попал. Он побледнел, растерялся, не знал, что сказать, и вышел из раздевалки.
Дома я пересмотрел этот момент, и футболист не играл рукой. Все это были уловки [Моуринью], горечь и злоба.
В итоге мои отношения с Жозе стали хуже, чем были, когда он был в «Челси» и обладал тем особым шармом. Все его обожали и называли Особенным», – сказал экс-арбитр АПЛ.
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Daily Mail
