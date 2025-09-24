  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Моуринью об 1:1 с «Риу Аве»: «Не нравится, когда человек у монитора становится главным героем. У главного арбитра нет характера»
29

Моуринью об 1:1 с «Риу Аве»: «Не нравится, когда человек у монитора становится главным героем. У главного арбитра нет характера»

Жозе Моуринью недоволен работой ВАР в игре с «Риу Аве» (1:1).

По ходу матча чемпионата Португалии главный судья Сержиу Гелью отменил гол «Бенфики» из-за фола защитника лиссабонского клуба Николаса Отаменди после изучения видеоповторов.

«Результат абсолютно несправедливый, потому что победить хотела только одна команда, а другая – сыграть вничью, но таков футбол. 

Мне не нравится, когда человек у монитора [ассистент ВАР Педру Феррейра] становится главным героем. Если гол отменяют из-за того, что дергают за футболку… У него [главного арбитра матча] нет характера», – сказал тренер «Бенфики».

Кому бы вы отдали «Золотой мяч»?56013 голосов
Усман ДембелеУсман Дембеле
ВитиньяВитинья
ПедриПедри
РафиньяРафинья Диас
Мохамед СалахМохамед Салах
Ашраф ХакимиАшраф Хакими
Ламин ЯмальЛамин Ямаль
Килиан МбаппеКилиан Мбаппе
Джанлуиджи ДоннаруммаДжанлуиджи Доннарумма
Жоау НевешЖоау Невеш
Кто-то другойЗолотой мяч
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: Record
logoЖозе Моуринью
Педру Феррейра судья
logoБенфика
logoРиу Аве
Сержиу Жозе Гелью
видеоповторы
logoНиколас Отаменди
logoсудьи
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
У «Бенфики» победа и ничья в двух матчах при Моуринью. Команда сыграла 1:1 с «Риу Аве» с 16-го места в Примейре
14вчера, 21:32
Жозе Моуринью: «Если бы я сидел дома до конца сезона, то заработал бы больше, чем в «Бенфике». Но это не для меня. Я скучал по борьбе за титул – такая цель стоит перед клубом»
522 сентября, 17:55
Жозе Моуринью: «Думал, что возглавлю сборную Португалии, если она выиграет ЧМ-2026 и Мартинес захочет уйти через парадный вход. Мыслей о работе в португальском клубе не было»
222 сентября, 16:33
Главные новости
Чемпионат Испании. «Атлетико» против «Райо», «Сосьедад» Захаряна примет «Мальорку», «Барса» сыграет с «Овьедо» в четверг
5549 минут назад
4:1 от «Реала», победы «Ливерпуля» и «Челси», Хмелевски обменян в «Ак Барс», Гави выбыл на 4-5 месяцев, эксперты ООН призвали отстранить сборную Израиля и другие новости
4сегодня, 04:10
«ПСЖ», «Реал», «Арсенал» – кто возьмет ЛЧ в этом сезоне? Сравните свои догадки с экспертами Лиги чемпионов
сегодня, 03:50Тесты и игры
Юран об уровне Первой лиги Турции: «Очень серьезный. Команды на 80% состоят из сборников, преимущественно из африканских стран»
11сегодня, 02:55
Корнеев о Карпине и 8-м месте «Динамо»: «Нужно доверять и дать время до зимы. Знали, какого тренера берете»
14сегодня, 01:46
«Реал» начал сезон с 7 побед в 3-й раз в ХХI веке. В первых двух случаях клуб не выиграл ни ЛЧ, ни Ла Лигу
11сегодня, 01:18
Гвардиола не согласен, что «Ман Сити» изменил стиль игры в АПЛ: «С «Арсеналом» играли не так, как с «Наполи»? #####, я действительно крут, если изменил абсолютно все за три дня!»
20вчера, 22:38
Артета не согласен, что «Арсенал» был «на ручнике» в игре с «Ман Сити»: «Доминирование и «ручник» – это два разных слова. Как можно так доминировать, если ты «на ручнике»?»
39вчера, 22:19
«Реал» при Алонсо выиграл 9 из 11 матчей
16вчера, 21:56
У «Реала» 7 побед с общим счетом 16:4 в этом сезоне. Дальше – дерби с «Атлетико»
44вчера, 21:33
Ко всем новостям
Последние новости
Магуайр о критике Шоу: «Люк не сыграл бы за «МЮ» 250-300 матчей, если бы не был хорошим футболистом. Каждый тренер ставит его в состав»
3 минуты назад
Непомнящий считает, что Захаряну стоит уйти в «Динамо» в аренду: «Давно пора уже»
319 минут назад
«Хаддерсфилд» – «Манчестер Сити». Онлайн-трансляция начнется в 21:45
34 минуты назад
Корнеев о Казарцеве в матче «Локо» и «Махачкалы»: «Как ты ставишь штрафной после ВАР, когда решил, что это пенальти?»
658 минут назад
«Проблемы «Спартака» остались. Такие «Крылья» нужно было обыгрывать с крупным счетом». Черданцев о красно-белых
12сегодня, 04:38
Фонбет Кубок России. Путь регионов. 4-й раунд. СКА примет «Родину», «Факел» в гостях у «Текстильщика», «Амкал» встретится с «Енисеем» в четверг
26сегодня, 04:09
Обляков об Алвесе: «Быстро вписался в ЦСКА благодаря хорошей атмосфере в коллективе. С мячом работает на высоком уровне»
2сегодня, 03:59
Николаев о фоле Дугласа Аугусто на Венделе: «Очевидный наступ. Карасев должен был вынести предупреждение»
9сегодня, 03:45
Гол защитника «Марселя» Агерда в матче с «ПСЖ» переписан на автогол Маркиньоса
сегодня, 03:30
Экс-агент Черчесова: «Станислав Саламович может вывести «Ахмат» на новый уровень. Команда прогрессирует больше других»
2сегодня, 03:13