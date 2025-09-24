Моуринью об 1:1 с «Риу Аве»: «Не нравится, когда человек у монитора становится главным героем. У главного арбитра нет характера»

Жозе Моуринью недоволен работой ВАР в игре с «Риу Аве» (1:1).

По ходу матча чемпионата Португалии главный судья Сержиу Гелью отменил гол «Бенфики» из-за фола защитника лиссабонского клуба Николаса Отаменди после изучения видеоповторов.

«Результат абсолютно несправедливый, потому что победить хотела только одна команда, а другая – сыграть вничью, но таков футбол.

Мне не нравится, когда человек у монитора [ассистент ВАР Педру Феррейра] становится главным героем. Если гол отменяют из-за того, что дергают за футболку… У него [главного арбитра матча] нет характера», – сказал тренер «Бенфики».