Вампета: «Бразилия не фаворит ЧМ, она далека от победы. Я видел матчи Англии и Испании, а потом смотрел игру с Боливией, в которой бразильцы ни разу не пробили по воротам»

Вампета пока не рассматривает Бразилию как претендента на победу на ЧМ-2026.

«Днем я посмотрел матчи Англии и Испании , а ночью – игру Бразилии против Боливии, в которой бразильцы не нанесли ни одного удара.

Я анализирую игру и вижу, что Бразилия далека [от победы на ЧМ]. Для меня она не фаворит ЧМ», – отметил экс-хавбек «Коринтианса».