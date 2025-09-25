Вампета: «Бразилия не фаворит ЧМ, она далека от победы. Я видел матчи Англии и Испании, а потом смотрел игру с Боливией, в которой бразильцы ни разу не пробили по воротам»
Вампета пока не рассматривает Бразилию как претендента на победу на ЧМ-2026.
«Днем я посмотрел матчи Англии и Испании, а ночью – игру Бразилии против Боливии, в которой бразильцы не нанесли ни одного удара.
Я анализирую игру и вижу, что Бразилия далека [от победы на ЧМ]. Для меня она не фаворит ЧМ», – отметил экс-хавбек «Коринтианса».
Кому бы вы отдали «Золотой мяч»?67144 голоса
Усман Дембеле
Витинья
Педри
Рафинья
Мохамед Салах
Ашраф Хакими
Ламин Ямаль
Килиан Мбаппе
Джанлуиджи Доннарумма
Жоау Невеш
Кто-то другой
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Globo Esporte
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости