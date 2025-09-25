Вампета: «Готовый на 70% Неймар лучше любого игрока сборной Бразилии, готового на 100%. Но с каждой травмой он все дальше от вызова»

Вампета считает, что даже не до конца здоровый Неймар лучше всех в сборной.

«Неймару уже не 21 год. Сейчас, после очередной травмы, он стал еще дальше от вызова в сборную.

Все зависит только от него. Сейчас он очень далек от сборной. Но если он будет тренироваться и будет готов на 70%, то будет лучше, чем все остальные [в сборной] в 100%-й готовности», – сказал бывший полузащитник «Коринтианса».