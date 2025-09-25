Леау вернулся к тренировкам в общей группе. Вингер «Милана» может войти в заявку на игру с «Наполи»
Рафаэл Леау может сыграть уже в следующем матче.
Вингер «Милана» не выходил на поле после матча Кубка Италии с «Бари» (2:0) 17 августа из-за мышечной травмы.
Как передает Tutto Mercato, сегодня португалец вернулся к занятиям в общей группе. Леау может войти в заявку «россонери» на игру с «Наполи» в воскресенье.
Со статистикой 26-летнего игрока можно ознакомиться здесь.
Кому бы вы отдали «Золотой мяч»?65434 голоса
Усман Дембеле
Витинья
Педри
Рафинья
Мохамед Салах
Ашраф Хакими
Ламин Ямаль
Килиан Мбаппе
Джанлуиджи Доннарумма
Жоау Невеш
Кто-то другой
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: Tutto Mercato
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости