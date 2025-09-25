Леау вернулся к тренировкам в общей группе. Вингер «Милана» может войти в заявку на игру с «Наполи»

Рафаэл Леау может сыграть уже в следующем матче.

Вингер «Милана » не выходил на поле после матча Кубка Италии с «Бари» (2:0) 17 августа из-за мышечной травмы.

Как передает Tutto Mercato, сегодня португалец вернулся к занятиям в общей группе. Леау может войти в заявку «россонери» на игру с «Наполи» в воскресенье.

Со статистикой 26-летнего игрока можно ознакомиться здесь .