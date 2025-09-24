Леау может вернуться к матчу с «Наполи». Вингер «Милана начнет игру на скамейке
Рафаэл Леау должен восстановиться к матчу с «Наполи».
Вингер «Милана» не выходил на поле после матча Кубка Италии с «Бари» (2:0) 17 августа из-за мышечной травмы.
В воскресенье миланцы примут неаполитанцев в 5-м туре Серии А.
Четверг и пятница будут иметь решающее значение для оценки состояния португальца, и его восстановления, которое, похоже, уже завершено, сообщает Sky Sport. Проблема с икроножной мышцей считается решенной медицинскими специалистами.
Если все пойдет хорошо, Леау будет включен в состав команды, но начнет матч на скамейке запасных.
Со статистикой 26-летнего игрока можно ознакомиться здесь.
Кому бы вы отдали «Золотой мяч»?59168 голосов
Усман Дембеле
Витинья
Педри
Рафинья
Мохамед Салах
Ашраф Хакими
Ламин Ямаль
Килиан Мбаппе
Джанлуиджи Доннарумма
Жоау Невеш
Кто-то другой
Опубликовано: Полина Антохина
Источник: Sky Sport
