Леау может вернуться к матчу с «Наполи». Вингер «Милана начнет игру на скамейке

Рафаэл Леау должен восстановиться к матчу с «Наполи».

Вингер «Милана » не выходил на поле после матча Кубка Италии с «Бари» (2:0) 17 августа из-за мышечной травмы.

В воскресенье миланцы примут неаполитанцев в 5-м туре Серии А.

Четверг и пятница будут иметь решающее значение для оценки состояния португальца, и его восстановления, которое, похоже, уже завершено, сообщает Sky Sport. Проблема с икроножной мышцей считается решенной медицинскими специалистами.

Если все пойдет хорошо, Леау будет включен в состав команды, но начнет матч на скамейке запасных.

Со статистикой 26-летнего игрока можно ознакомиться здесь .