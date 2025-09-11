Леау готов играть на позиции центрфорварда в «Милане»: «Я бы мог больше забивать. Аллегри знает, как меня использовать»
Рафаэл Леау заявил, что готов играть на позиции центрфорварда.
«Я хорошо знаю эту позицию. Аллегри тренировал великих игроков и знает, как меня задействовать. Я готов.
Я вингер, но, играя ближе к воротам, я мог бы больше забивать и помогать команде», – сказал вингер «Милана».
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: сайт Джанлуки Ди Марцио
