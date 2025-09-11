Нмеча про смерть активиста Кирка: «Праздновать убийство отца двоих детей и человека, который мирно отстаивал свои убеждения, – истинное зло, и это показывает, насколько мы нуждаемся в Христе»

Феликс Нмеча выразил соболезнования в связи с убийством Чарли Кирка.

Американский активист и соратник президента США Дональда Трампа был смертельно ранен выстрелом в область шеи в среду, 10 сентября, во время выступления в университете в Юте. Его доставили в больницу в критическом состоянии, вскоре стало известно, что мужчина скончался.

«Покойся с миром. Очень печальный день. Пусть Господь утешит семью Кирк и верующих во Христа в это время.

Иисус – это путь, истина и жизнь! Праздновать убийство отца двоих детей, мужа и человека, который мирно отстаивал свои убеждения и ценности, – истинное зло, и это показывает, насколько сильно мы нуждаемся в Христе.

Пусть Бог помилует нас и откроет наши глаза и сердца во имя Иисуса», – написал 24-летний полузащитник «Боруссии » Дортмунд.