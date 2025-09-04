Карпин о выступлении Шуфутинского после матча с Иорданией: «Понравилось. Песня «Третье сентября» есть у меня в плейлисте»

Валерий Карпин признался, что в его плейлисте есть песня Михаила Шуфутинского.

Сегодня сборная России сыграла вничью с командой Иордании (0:0) в BetBoom товарищеском матче на «Лукойл Арене».

После матча Шуфутинский исполнил на стадионе песню «Третье сентября».

«Выступление Шуфутинского понравилось. Эта песня есть у меня в плейлисте», – сказал главный тренер сборной России.