Ван дер Сар о Роналду в «МЮ»: «Никогда не видел такой жажды успеха. Он все время говорил: «Эдвин, я стану лучшим в мире». Он оказался прав»

Эдвин ван дер Сар вспомнил о целеустремленности Криштиану Роналду в «МЮ».

Экс-голкипер выступал с португальским форвардом за «Манчестер Юнайтед» с 2005 по 2009 год.

«Криштиану был невероятен: он всегда был в зале до и после тренировки. Я никогда не видел молодого человека, так жаждущего успеха.

Он все время говорил мне: «Эдвин , я стану лучшим в мире». Я просил его не переусердствовать, но он оказался прав», – сказал ван дер Сар.