Ван дер Сар о Роналду в «МЮ»: «Никогда не видел такой жажды успеха. Он все время говорил: «Эдвин, я стану лучшим в мире». Он оказался прав»
Эдвин ван дер Сар вспомнил о целеустремленности Криштиану Роналду в «МЮ».
Экс-голкипер выступал с португальским форвардом за «Манчестер Юнайтед» с 2005 по 2009 год.
«Криштиану был невероятен: он всегда был в зале до и после тренировки. Я никогда не видел молодого человека, так жаждущего успеха.
Он все время говорил мне: «Эдвин, я стану лучшим в мире». Я просил его не переусердствовать, но он оказался прав», – сказал ван дер Сар.
Ювентус
Будет ничья
Интер
Опубликовано: Полина Антохина
Источник: La Gazzetta dello Sport
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости