  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Ван дер Сар о Роналду в «МЮ»: «Никогда не видел такой жажды успеха. Он все время говорил: «Эдвин, я стану лучшим в мире». Он оказался прав»
16

Ван дер Сар о Роналду в «МЮ»: «Никогда не видел такой жажды успеха. Он все время говорил: «Эдвин, я стану лучшим в мире». Он оказался прав»

Эдвин ван дер Сар вспомнил о целеустремленности Криштиану Роналду в «МЮ».

Экс-голкипер выступал с португальским форвардом за «Манчестер Юнайтед» с 2005 по 2009 год.

«Криштиану был невероятен: он всегда был в зале до и после тренировки. Я никогда не видел молодого человека, так жаждущего успеха.

Он все время говорил мне: «Эдвин, я стану лучшим в мире». Я просил его не переусердствовать, но он оказался прав», – сказал ван дер Сар.

«Ювентус» против «Интера» – в Серии А горячее дерби. Кто победит?6596 голосов
ЮвентусЮвентус
Будет ничьясерия А Италия
ИнтерИнтер
Опубликовано: Полина Антохина
Источник: La Gazzetta dello Sport
logoпремьер-лига Англия
logoКриштиану Роналду
logoМанчестер Юнайтед
logoЭдвин ван дер Сар
logoСборная Португалии по футболу
logoАль-Наср Эр-Рияд
logoвысшая лига Саудовская Аравия
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Марк Клаттенбург: «Роналду отличался от Месси – он подстегивал команду, вел за собой. Уже в юном возрасте в нем было что-то капитанское. Порой после его действий я восклицал: «Невероятно!»
15911 сентября, 20:37
Пол Мерсон: «Роналду, один из величайших, упорно работает – а почему не могут игроки «МЮ»? Это высокомерие, отвратительное отношение. И все хотят уйти! Куда они пойдут? Кто их возьмет?»
3228 августа, 19:23
Роналду, Руни, ван Дейк, Анри, де Брюйне, Трент и Салах – в сборной АПЛ всех времен от FourFourTwo
14122 июня, 17:23
Роналду, Месси, Зидан, Мальдини, Буффон, Неста, Хави и Роналдо – в сборной мечты Рэшфорда
3021 июня, 18:10
Главные новости
Манчестерское дерби уже сегодня! Ставьте на игру с бонусом 1500 рублей от БЕТСИТИ
44 минуты назадРеклама
Кобелев о красной Станковича: «Надо наказывать максимально! Он думает, что тут все сойдет ему с рук? Пусть попробует такое поведение в Сербии или Италии»
3355 минут назад
Пеп Гвардиола: «С тех пор, как я в «Ман Сити», мы все время были лучше «МЮ». Мы брали АПЛ 6 раз за 8 лет. В итоге это и имеет значение»
41сегодня, 08:32
Атмосфера на «Шанхае» Слуцкого изнутри. Влог Владимира Иванова со стадиона
сегодня, 08:27Видео
Бастони о 3:4 с «Ювентусом»: «Интер» пропустил 4 гола после четырех ударов – два со стандартов и два с 30 метров. Соперник заперся в штрафной»
16сегодня, 08:27
Ливай про эмоциональность Станковича: «Он со страстью относится делу. Это помогает нам лучше показывать себя на тренировках и мотивирует»
16сегодня, 08:15
Чемпионат России. «Зенит» в гостях у «Балтики», ЦСКА сыграет с «Ростовом»
1208сегодня, 08:12
Анчелотти о стиле игры: «Он зависит от игроков, не от тренера. Пеп не смог бы создать свой стиль с футболистами Клоппа, а Юрген успешно прессинговать с Хави, Бускетсом, Иньестой и Месси»
37сегодня, 08:12
Пивоваров о 2:2 со «Спартаком»: «Динамо» показало, что может играть на равных с большими клубами. Результат справедлив»
36сегодня, 07:57
Чемпионат Англии. «Ман Сити» против «МЮ», «Ливерпуль» в гостях у «Бернли»
236сегодня, 07:42
Ко всем новостям
Последние новости
Артета о летних трансферах «Арсенала»: «Таков стандарт других команд в АПЛ и в Европе. Не сделав этого, мы были бы в совершенно ином положении, учитывая травмы»
4 минуты назад
Гендиректор «Динамо» выразил доверие Карпину: «Он зарекомендовал себя своей карьерой. Вопрос не эмоций, а совместной работы»
12 минут назад
Дзюба о словах про слабый состав «Акрона»: «Не жалею – после этого пошло дело. Нельзя молодых ребят сразу в пекло бросать»
119 минут назад
Лоди расторг контракт с «Аль-Хилалем» в одностороннем порядке – его не включили в заявку в саудовской лиге. Клуб примет юридические меры
227 минут назад
Ямаль о штрафных и пенальти: «Футболка с 10-м номером всегда ассоциировалась с ответственностью. Я хочу быть готовым к таким важным моментам»
544 минуты назад
Хавбек «Динамо» Рубенс: «Мы можем бороться за чемпионство. Еще много матчей впереди, все может измениться»
646 минут назад
Чемпионат Франции. «Лилль» принимает «Тулузу», «ПСЖ» Сафонова против «Ланса»
459 минут назад
«Сосьедад» об участии Захаряна в игре с «Реалом»: «Мы очень рады за него. В клубе уверены, что он станет для нас большим игроком»
1сегодня, 08:43
Кьеллини считает, что Бремер лучше него: «Он всегда мне нравился. Ему я это тоже говорил»
3сегодня, 08:38
Чемпионат Германии. «Санкт-Паули» принимает «Аугсбург», «Боруссия» Менхенгладбах против «Вердера»
35сегодня, 08:15