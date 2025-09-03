  • Спортс
  Антони подтвердил, что отказал «Баварии»: «Сказал, что сделка с «Бетисом» закрыта на 95%, и я сдержу слово. Со мной связывались более 5 клубов, но мне было легко принять решение»
Антони подтвердил, что отказал «Баварии»: «Сказал, что сделка с «Бетисом» закрыта на 95%, и я сдержу слово. Со мной связывались более 5 клубов, но мне было легко принять решение»

Антони подтвердил, что отказался переходить в «Баварию».

Вингер перешел из «Манчестер Юнайтед» в «Бетис» за 22+3 миллиона евро. Сообщалось, что в последний день трансферного окна «Бавария» пыталась подписать бразильца за 30 млн евро и предлагала ему контракт с зарплатой 7 млн евро в год.

«За день до завершения сделки я общался с руководством «Баварии». Но я сказал им, что сделка с «Бетисом» завершена на 95%, и я сдержу свое слово. Я сделал бы это из уважения и любви, а также потому что я знаю, что здесь я очень счастлив.

Не знаю, действительно ли они предлагали мне [зарплату] в 7 миллионов евро. При всем уважении к «Баварии», клубу мирового уровня, мне было легко принять решение. Не знаю, что произойдет в будущем, но я очень спокоен.

Со мной связывались более пяти клубов. Но, как я всегда говорил, «Бетис» был моим приоритетом», – сказал Антони в интервью COPE.

Антони заплакал на презентации в «Бетисе»: «Только моя семья знает, как тяжело мне было в «МЮ». Любовь важна для меня, и за деньги ее не купить»

Антони заплакал, говоря о периоде в «МЮ»: «Не ел целыми днями, не было сил поиграть с сыном. Я не чувствовал желания заниматься футболом»

Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: ESPN
