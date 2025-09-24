«Уровень многих игр РПЛ соответствует европейскому и мировому, наш чемпионат не уступает европейским лигам». Мирзоян о Премьер-лиге
Александр Мирзоян считает, что чемпионат России не уступает европейским лигам.
«Этот вопрос [переходе РФС в Азиатскую конфедерацию футбола] давно муссировался, но мы не пошли туда и правильно сделали.
У нас и сборная функционирует, и чемпионат хороший. Наш футбол не пропал, уровень многих игр РПЛ соответствует европейскому и мировому уровню, наш чемпионат не уступает европейским лигам», – сказал бывший игрок «Спартака» и сборной СССР Мирзоян.
Опубликовал: Игорь Новиков
Источник: «Советский спорт»
