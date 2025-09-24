Губерниев про 64 сборных на ЧМ: «256 команд, и чемпионат мира будет планетарным. ФИФА не нужно себя сдерживать»
Дмитрий Губерниев предложил ФИФА провести чемпионат мира из 256 сборных.
Ранее стало известно, что в ФИФА обсудили расширение ЧМ-2030 до 64 команд, но Международная федерация футбола не будет этого делать – в организации считают, что это навредит турниру из-за матчей без интриги.
«Я считаю, что ФИФА не нужно себя сдерживать. 128 команд на чемпионате мира тоже неплохо. А 256 участников – вообще идеально!
ФИФА не нужно стесняться в этом вопросе и расширять горизонты. 256 команд, и чемпионат мира будет поистине планетарным», – сказал телеведущий и комментатор «Матч ТВ» Губерниев.
Кому бы вы отдали «Золотой мяч»?60537 голосов
Усман Дембеле
Витинья
Педри
Рафинья
Мохамед Салах
Ашраф Хакими
Ламин Ямаль
Килиан Мбаппе
Джанлуиджи Доннарумма
Жоау Невеш
Кто-то другой
Опубликовал: Игорь Новиков
Источник: «ВсеПроСпорт»
