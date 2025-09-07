Хенесс о Вольтемаде в «Ньюкасле»: «Он не стоит 90 млн. Это произошло только благодаря деньгам из Саудовской Аравии»

Ули Хенесс считает, что Ник Вольтемаде не стоит 90 миллионов евро.

Ранее «Ньюкасл » за 85+5 млн евро купил 23-летнего нападающего, интересовавшего «Баварию», у «Штутгарта ».

Почетного президента мюнхенцев попросили прокомментировать то, что Лотар Маттеус верно предсказал , что форвард обойдется в 80-100 млн евро.

«Ему просто повезло. Он [Вольтемаде] не стоит 90 миллионов.

Это произошло лишь благодаря деньгам, поступающим из Саудовской Аравии», – заявил Хенесс.

Хенесс о словах Маттеуса про 80-100 млн за Вольтемаде: «Лотар не в своем уме. Эти эксперты давно сидят у меня в печенках»