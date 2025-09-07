Хенесс о Вольтемаде в «Ньюкасле»: «Он не стоит 90 млн. Это произошло только благодаря деньгам из Саудовской Аравии»
Ули Хенесс считает, что Ник Вольтемаде не стоит 90 миллионов евро.
Ранее «Ньюкасл» за 85+5 млн евро купил 23-летнего нападающего, интересовавшего «Баварию», у «Штутгарта».
Почетного президента мюнхенцев попросили прокомментировать то, что Лотар Маттеус верно предсказал, что форвард обойдется в 80-100 млн евро.
«Ему просто повезло. Он [Вольтемаде] не стоит 90 миллионов.
Это произошло лишь благодаря деньгам, поступающим из Саудовской Аравии», – заявил Хенесс.
Хенесс о словах Маттеуса про 80-100 млн за Вольтемаде: «Лотар не в своем уме. Эти эксперты давно сидят у меня в печенках»
Опубликовано: Полина Антохина
Источник: твиттер Bayern & Germany
