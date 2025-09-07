  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Хенесс о Вольтемаде в «Ньюкасле»: «Он не стоит 90 млн. Это произошло только благодаря деньгам из Саудовской Аравии»
20

Хенесс о Вольтемаде в «Ньюкасле»: «Он не стоит 90 млн. Это произошло только благодаря деньгам из Саудовской Аравии»

Ули Хенесс считает, что Ник Вольтемаде не стоит 90 миллионов евро.

Ранее «Ньюкасл» за 85+5 млн евро купил 23-летнего нападающего, интересовавшего «Баварию», у «Штутгарта».

Почетного президента мюнхенцев попросили прокомментировать то, что Лотар Маттеус верно предсказал, что форвард обойдется в 80-100 млн евро.

«Ему просто повезло. Он [Вольтемаде] не стоит 90 миллионов.

Это произошло лишь благодаря деньгам, поступающим из Саудовской Аравии», – заявил Хенесс.

Хенесс о словах Маттеуса про 80-100 млн за Вольтемаде: «Лотар не в своем уме. Эти эксперты давно сидят у меня в печенках»

4:1 сборной России с Катаром – убедительно?3406 голосов
Да, вполнеСборная России по футболу
Нет, этого малоВалерий Карпин
Все эти матчи ничего не значатАртем Дзюба
Опубликовано: Полина Антохина
Источник: твиттер Bayern & Germany
logoУли Хенесс
logoНик Вольтемаде
logoЛотар Маттеус
logoБавария
деньги
logoНьюкасл
logoШтутгарт
logoбундеслига Германия
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Хенесс в шоке от сумм трансферов: «В какой-то момент простой человек скажет: «Cовсем с ума сошли?» Я прошу немецкий футбол не принимать деньги арабов и американских хедж-фондов»
842 сентября, 21:44
«Бавария» предложила за Вольтемаде более 60 млн евро – «Штутгарт» отказал и запросил 75 млн. Агент форварда заявил, что «Штутгарт» нарушает договоренность
2113 августа, 18:39
Маттеус о словах Хенесса: «Ули не понимает, что футбол и бизнес эволюционировали. «Бавария» хотела бы 180 млн евро за Мусиалу, так почему бы Виртцу не стоить 150, а Вольтемаде – 80-100?»
3730 июня, 08:18
Главные новости
Германия – Северная Ирландия. 1:1 – Прайс ответил на гол Гнабри. Онлайн-трансляция
410 минут назадLive
Юлманд возглавит «Байер», скорее всего. Экс-тренер сборной Дании – фаворит на место тен Хага
116 минут назад
Турция – Испания. 0:2 – Мерино и Педри забили. Онлайн-трансляция
3522 минуты назадLive
Гаттузо перед матчем с Израилем: «Больно видеть, как гибнут люди, дети. Но мы здесь, чтобы играть и уважать свою работу»
1632 минуты назад
Квалификация ЧМ-2026. Германия принимает Северную Ирландию, Бельгия – Казахстан, Испания играет с Турцией, Нидерланды победили Литву
17146 минут назадLive
Карпин считает, что сборная России боролась бы за выход из группы на ЧМ: «Конечно. Получилось бы или нет – другой вопрос»
4858 минут назад
Хенесс о 90 млн евро за Вольтемаде: «Действия «Ньюкасла» не имеют отношения к футболу, это похоже на «Монополию». «Бавария» – настоящий победитель летнего окна»
4158 минут назад
«Зенит» предложил 8+4 млн евро за Рикелме Филлипи. «Палмейрас» отказал и хочет 12+3 млн за 18-летнего вингера (Жорже Никола)
33сегодня, 18:08
Головин после 4:1 с Катаром: «Эта сборная России 100% вышла бы на Евро»
73сегодня, 17:53
ЦСКА предложил меньше 10 млн долларов за Сенона, «Боку» это не устраивает (Bolavip)
16сегодня, 17:43
Ко всем новостям
Последние новости
Бельгия – Казахстан. 2:0 – Де Брюйне забил и ассистировал Доку. Онлайн-трансляция
53 минуты назадLive
Губерниев о 4:1 с Катаром: «Появился блеск в глазах у сборной России. Но в домашних матчах сыны Карпина еще мандражируют, надо потренироваться физически и ментально»
27 минут назад
Гвардиола посетил финал US Open между Алькарасом и Синнером
11 минут назадФото
Андрей Канчельскис: «Бесполезно говорить о том, что могла бы показать сборная России на международной арене. Официальные игры и товарищеские – два разных понятия»
328 минут назад
Холанду наложили три шва под губой после удара о дверь автобуса: «На самом деле выглядит неплохо»
837 минут назадФото
Дивеев об отстранении России: «Когда-то нас вернут. Не думаю, что будет тройная мотивация – она всегда на 100%»
445 минут назад
Батраков про 4:1 с Катаром: «В сборной России нет слабых игроков, все сильные. Играть было комфортно, а стоять жарко»
3сегодня, 18:19
Карпин о 4:1 с Катаром: «В первом тайме сыграли практически идеально. Второй не так понравился, подрасслабились»
9сегодня, 18:14
Булыкин о 4:1 с Катаром: «Такая сборная России нравится всем! Нужно продолжать так же и радовать болельщиков»
2сегодня, 18:04
Гави обследуют из-за проблем с коленом, на котором были порваны «кресты». Возможны продолжение консервативного лечения либо артроскопия
13сегодня, 17:56