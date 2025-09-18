  • Спортс
  • Владимир Быстров: «Динамо» не место для экспериментов! Карпина взяли, чтобы выигрывал титулы, а не шатался, как с «Ростовом», в середине таблицы»
14

Владимир Быстров: «Динамо» не место для экспериментов! Карпина взяли, чтобы выигрывал титулы, а не шатался, как с «Ростовом», в середине таблицы»

Владимир Быстров оценил 9-е место «Динамо» в Мир РПЛ после 8 туров.

«Зайнутдинов на позиции центрального защитника? «Динамо» не место для экспериментов! На это нет времени. Карпина взяли, чтобы он выигрывал с этим клубом, боролся за титулы, а не шатался, как с «Ростовом», в середине таблицы. Но Осипенко играет ниже своих возможностей, и Карпин начинает исходить из того, что он имеет. Значит, с Маричалем, он думает, будет еще хуже.

Осипенко сейчас не тот, который выступал в «Ростове», совершенно другой. Он не играет надежно. Раньше он успевал и подстраховывать ребят, и мог вперед убежать. Везде был опасен. А сейчас это бледная тень ростовского Осипенко», — сказал экс-игрок сборной России в эфире ютуб-канала «О, родной футбол!»

Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: «Чемпионат»
