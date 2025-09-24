В «Рейтинге Букмекеров» ответили на слова Антона Фетисова Спортсу’’ о популярности премий РПЛ и «РБ»: «Гордимся своими охватами и считаем их лучшими на рынке»

В «Рейтинге Букмекеров» ответили на слова Антона Фетисова.

Бывший директор по маркетингу и коммуникациям РПЛ в интервью Спортсу’’ заявил: «В индустрии нет более статусной награды, чем РПЛ. Разница в охватах. Премия «Рейтинга Букмекеров» где-то близко, но ее РПЛ тоже опережает».

«В своем недавнем интервью бывший директор по маркетингу РПЛ Антон Фетисов упомянул, что охваты премии РПЛ выше, чем у премии РБ, которую организует «Рейтинг Букмекеров». Нам показалось это любопытным, так как мы гордимся своими охватами и считаем, что они лучшие на рынке.

По данным «Медиалогии», охваты премии РБ в российских медиа превышают 67 млн. Если прибавить к ним соцсети, то это уже более 80 млн. Это цифры без учета трансляции на «Матче» или трансляции в VK, там суммарно значительно больше 1 млн.

К сожалению, сюда не можем прибавить охваты от мировых медиа – Rai 1, La Repubblica, L’Équipe, Financial Times и многих других, так как эти цифры сложно измеримы. Мы понимаем, что столь хорошие результаты достигнуты благодаря фигуре нашего гостя – Франческо Тотти. Именно на громкость имени и нашу сопутствующую PR-кампанию и был расчет.

Спасибо за внимание к премии и ее высокую оценку. Мы в РБ также радуемся за успехи коллег и считаем, что чем больше подобных качественных мероприятий будет в российском спорте, тем лучше», – сказал директор по развитию «Рейтинга Букмекеров» Арам Погосян.

