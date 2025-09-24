  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Экс-хавбек Норвегии Бохинен надеется, что кто-то из игроков будет бойкотировать матч с Израилем: «Политика и спорт исторически связаны»
7

Экс-хавбек Норвегии Бохинен надеется, что кто-то из игроков будет бойкотировать матч с Израилем: «Политика и спорт исторически связаны»

Экс-игрок сборной Норвегии призвал футболистов бойкотировать матч с Израилем.

Команды встретятся в 7-м туре квалификации ЧМ-2026. Игра состоится 11 октября. 

Бывший полузащитник норвежской сборной Ларс Бохинен рассказал, что бойкотировал матч с Францией в 1995 году из-за испытаний ядерного оружия в Тихом океане. 

«Я думал, что могу использовать свой статус игрока сборной и примера для подражания молодежи, чтобы показать, что можно высказываться открыто. Если ты собираешься сделать что-то подобное, тебе придется чем-то пожертвовать на этом пути. Я пожертвовал этим матчем. 

Люди говорят, что спорт и политика несовместимы, но если и есть что-то, что исторически связано, так это спорт и политика. Политика использует спорт, и наоборот. Я надеюсь, что в норвежской команде найдется один или двое, которые скажут: «Я не могу участвовать в этом матче», – сказал Бохинен в подкасте Toppfotball. 

УЕФА не отстранит Израиль. Американские официальные лица повлияли на решение (Israel Hayom)

Норвегия передаст вырученные от матча с Израилем средства на помощь жителям Газы: «Не можем оставаться равнодушными к страданиям и непропорциональным нападениям»

Кому бы вы отдали «Золотой мяч»?58148 голосов
Усман ДембелеУсман Дембеле
ВитиньяВитинья
ПедриПедри
РафиньяРафинья Диас
Мохамед СалахМохамед Салах
Ашраф ХакимиАшраф Хакими
Ламин ЯмальЛамин Ямаль
Килиан МбаппеКилиан Мбаппе
Джанлуиджи ДоннаруммаДжанлуиджи Доннарумма
Жоау НевешЖоау Невеш
Кто-то другойЗолотой мяч
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: NRK
logoКвалификация ЧМ
logoсборная Норвегии по футболу
Ларс Бохинен
Политика
logoсборная Израиля по футболу
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Главные новости
Еще недавно Роналдиньо вручал «Золотой мяч», а сегодня возглавил новую лигу в «Невидимке». Сможете угадать 30 легенд?
12 минут назадТелеграм
Флик о невручении «Золотого мяча» Ямалю: «Он мотивирован на ближайшие годы. Дембеле заслужил приз, Ламин с готовностью принял это»
1842 минуты назад
Инсайдер Панков заявил, что Умярова рассматривает «Севилья». Ранее Ткаченко в интервью Спортсу’’ говорил про интерес «Бетиса»
1149 минут назадВидео
Генсек РФС Митрофанов о пиве на стадионах: «Не думаем, что оно приведет к каким-то негативным эффектам. Матчи РПЛ проходят с Fan ID, это одни из самых безопасных мероприятий в стране»
1158 минут назад
«Астон Вилла» выиграет ЛЕ с вероятностью 23,3%. Шансы «Ромы» – 13%, «Ноттингема» – 10,2%, «Лилля» – 8,1%, «Лиона» – 6,7% (Opta)
17сегодня, 11:04
Фонбет Кубок России. Путь регионов. 4-й раунд. «Родина» разгромила СКА, «Факел» в гостях у «Текстильщика», «Амкал» встретится с «Енисеем» в четверг
32сегодня, 11:03Live
Головин, Сафонов и Миранчук стали лучшими российскими футболистами в EA FC 26
1сегодня, 11:01Фото
Смолов о Станковиче, закрывшем лицо руками в матче с «Крыльями»: «Неуважительно к игрокам «Спартака». Получает дисквалификацию, а потом: «Ну дрова. А я, гений, здесь сижу»
36сегодня, 10:50Видео
Футболист Криворог о сиесте в Испании: «В России в любой момент можно заказать еду или сходить в магазин, но тут не так. Люди работают с 8-9 до 13 часов, а с 13 до 16 все отдыхают»
9сегодня, 10:50
В ФИФА обсудили расширение ЧМ-2030 до 64 команд. КОНМЕБОЛ официально представила идею на встрече в башне Трампа в Нью-Йорке
83сегодня, 10:41
Ко всем новостям
Последние новости
Депутат Свищев о возможном бане Израиля: «Если это не произойдет, то логично поднять вопрос о нашем возвращении. Отстранение России – стратегическая ошибка»
2 минуты назад
Винисиус о голе «Леванте»: «Один из лучших, что я забил тривелой. Модрич научил меня – мне его не хватает»
214 минут назад
Смолов о Глушенкове против «Краснодара»: «Для меня точно лучший игрок матча. Он же не очень любит черновую работу – а в этом матче отрабатывал, не выключался»
22 минуты назадВидео
Семшов о «Спартаке»: «Без Станковича штаб и игроки меньше говорят с судьями и больше заняты делом. Один-два удачных матча, и клуб будет в тройке»
226 минут назад
Тошич о «Зените» в РПЛ: «Надеемся, что пришло время других команд выигрывать чемпионат»
336 минут назад
Жиру о Дембеле: «В сборной не думал, что он потенциальный обладатель «Золотого мяча». У него есть талант, но нужно было провести хороший сезон в правильном клубе»
147 минут назад
Агехова – самый популярный капитан в Фэнтези ЛЕ перед 1-м туром. В топ-3 также Уоткинс и Грифо
159 минут назадФэнтези
Семшов о штрафном «Махачкалы» против «Локо» на 95-й: «Самый скандальный момент тура. Не понял, где там нарушение правил. Арбитрам нелегко, но есть ВАР – это простой момент»
11сегодня, 11:07
«Зенит» встретится с «Оренбургом». Петербуржцы, ждем всех на домашнем матче против оренбуржцев!
3сегодня, 11:00Реклама
Кристиан Рамирес: «В роскоши не найдешь счастья: знаю богатых людей, которым она не доставляет удовольствия. Сейчас я чувствую себя миллионером, потому что есть семья и друзья»
3сегодня, 10:49