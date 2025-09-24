Экс-хавбек Норвегии Бохинен надеется, что кто-то из игроков будет бойкотировать матч с Израилем: «Политика и спорт исторически связаны»

Экс-игрок сборной Норвегии призвал футболистов бойкотировать матч с Израилем.

Команды встретятся в 7-м туре квалификации ЧМ-2026. Игра состоится 11 октября.

Бывший полузащитник норвежской сборной Ларс Бохинен рассказал, что бойкотировал матч с Францией в 1995 году из-за испытаний ядерного оружия в Тихом океане.

«Я думал, что могу использовать свой статус игрока сборной и примера для подражания молодежи, чтобы показать, что можно высказываться открыто. Если ты собираешься сделать что-то подобное, тебе придется чем-то пожертвовать на этом пути. Я пожертвовал этим матчем.

Люди говорят, что спорт и политика несовместимы, но если и есть что-то, что исторически связано, так это спорт и политика. Политика использует спорт, и наоборот. Я надеюсь, что в норвежской команде найдется один или двое, которые скажут: «Я не могу участвовать в этом матче», – сказал Бохинен в подкасте Toppfotball.

