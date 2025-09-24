«МЮ» интересен Меньян из «Милана». Аморим хочет более опытного вратаря, чем Ламменс (Talksport)
«Манчестер Юнайтед» интересен Майк Меньян.
Манкунианцы следят за голкипером «Милана», сообщает Talksport.
Утверждается, что главный тренер Рубен Аморим настаивает на более опытном игроке, чем новичок Сенне Ламменс. 23-летний вратарь перешел в «МЮ» этим летом из «Антверпена».
Вместе с тем «Челси» может возобновить интерес к Меньяну после отклоненного предложения в 25 млн фунтов минувшим летом.
30-летний футболист считается привлекательным вариантом, поскольку его контракт с «россонери» истекает в конце сезона.
Со статистикой француза можно ознакомиться здесь.
Опубликовано: Полина Антохина
Источник: Talksport
