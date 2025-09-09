«Милан» и «Челси» договорились о трансфере Меньяна за 18 млн евро в начале лета. Аллегри попросил боссов «россонери» не продавать капитана
«Милан» в июне был готов продать Майка Меньяна.
Milan News со ссылкой на La Gazzetta dello Sport сообщает, что в начале лета «Челси» считал голкипера сборной Франции своей приоритетной целью и рассматривал возможность подписать его перед клубным ЧМ.
На протяжении недели стороны считали, что сделка будет заключена, трансфер обойдется лондонцам в 18 млн евро. Однако Массимилиано Аллегри вскоре после назначения главным тренером попросил у руководства «Милана» не продавать капитана, поэтому переход сорвался.
Аллегри о «Милане»: «Рад, что Меньян решил остаться, он один из лучших вратарей Европы. Леау стал более ответственным. Модрича мы ждем, а Тео сделал другой выбор»
Да, вышла бы
Нет, не вышла бы
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Milan News
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Главные новости
Последние новости