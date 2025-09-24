Гвардиола не согласен, что «Ман Сити» изменил стиль игры в АПЛ: «С «Арсеналом» играли не так, как с «Наполи»? #####, я действительно крут, если изменил абсолютно все за три дня!»

Пеп Гвардиола не согласен, что «Ман Сити» играл с «Арсеналом» в особом стиле.

Главный тренер «Манчестер Сити» отреагировал на заявления о том, что его команда стала больше играть от обороны в АПЛ.

«Когда мы выиграли Премьер-лигу, мы были скучной командой, да? Может, игроки в будущем смогут рассказать о том, сколько я изменил в этом сезоне. Возможно, именно они имеют право рассказать, действительно ли я изменил подход, потому что они на каждой встрече, каждом матче, каждом послематчевом разборе. Можно спросить у них.

Я думаю, что все совершенно то же самое. Совершенно. Мы играли не так, как против «Наполи»? Мы три дня спустя изменили свой стиль? ##### (блин – Спортс”), я действительно крут, если изменил абсолютно все за три дня! Я, должно быть, действительно, действительно хороший тренер!

Пока я не уйду на пенсию, я бы хотел играть так, как хочу играть. Если говорить о принципах, то я предпочитаю, чтобы мы отбирали мяч высоко, много владели им, чтобы нарушать структуру соперника, и пытались наказывать его. Все всегда было так – и всегда будет так», – сказал Гвардиола.