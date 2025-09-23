«Боялся, что чемпионат Крыма – договорная лига, где кидают и расторгают контракты, но мне все выплатили. Местные команды нужны России». Экс-игрок ялтинского «Рубина» о футболе в регионе
Российский футболист рассказал об опыте игры в чемпионате Крыма.
27-летний защитник Марк Криворог сейчас выступает за клуб шестой лиги Испании «Мойете».
– Как ты оказался в чемпионате Крыма?
– Ялтинский «Рубин» искал нескольких игроков, а я как раз был без клуба. Мне позвонил спортивный директор, и я приехал.
– Столкнулся с хаосом?
– При переезде боялся, что чемпионат Крыма – договорная лига, где спокойно кидают ребят и расторгают контракты по собственному желанию. Но мне повезло. Все выплатили.
– Почему покинул Ялту?
– Сменилось руководство. Довериться новым людям было большим риском.
– Проект с крымскими командами во Второй лиге – искусственный?
– В Крыму любят футбол, на стадионах – аншлаги, поэтому местные команды нужны России, – сказал Криворог.
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: Sport24
