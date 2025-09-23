«Боялся, что чемпионат Крыма – договорная лига, где кидают и расторгают контракты, но мне все выплатили. Местные команды нужны России». Экс-игрок ялтинского «Рубина» о футболе в регионе

Российский футболист рассказал об опыте игры в чемпионате Крыма.

27-летний защитник Марк Криворог сейчас выступает за клуб шестой лиги Испании «Мойете».

– Как ты оказался в чемпионате Крыма?

– Ялтинский «Рубин » искал нескольких игроков, а я как раз был без клуба. Мне позвонил спортивный директор, и я приехал.

– Столкнулся с хаосом?

– При переезде боялся, что чемпионат Крыма – договорная лига, где спокойно кидают ребят и расторгают контракты по собственному желанию. Но мне повезло. Все выплатили.

– Почему покинул Ялту?

– Сменилось руководство. Довериться новым людям было большим риском.

– Проект с крымскими командами во Второй лиге – искусственный?

– В Крыму любят футбол, на стадионах – аншлаги, поэтому местные команды нужны России, – сказал Криворог.