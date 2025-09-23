  • Спортс
  «Боялся, что чемпионат Крыма – договорная лига, где кидают и расторгают контракты, но мне все выплатили. Местные команды нужны России». Экс-игрок ялтинского «Рубина» о футболе в регионе
4

«Боялся, что чемпионат Крыма – договорная лига, где кидают и расторгают контракты, но мне все выплатили. Местные команды нужны России». Экс-игрок ялтинского «Рубина» о футболе в регионе

Российский футболист рассказал об опыте игры в чемпионате Крыма.

27-летний защитник Марк Криворог сейчас выступает за клуб шестой лиги Испании «Мойете».

Как ты оказался в чемпионате Крыма?

– Ялтинский «Рубин» искал нескольких игроков, а я как раз был без клуба. Мне позвонил спортивный директор, и я приехал.

Столкнулся с хаосом?

– При переезде боялся, что чемпионат Крыма – договорная лига, где спокойно кидают ребят и расторгают контракты по собственному желанию. Но мне повезло. Все выплатили.

Почему покинул Ялту?

– Сменилось руководство. Довериться новым людям было большим риском.

Проект с крымскими командами во Второй лиге – искусственный?

– В Крыму любят футбол, на стадионах – аншлаги, поэтому местные команды нужны России, – сказал Криворог. 

Опубликовано: Илья Учватов
Источник: Sport24
чемпионат Крыма
logoРубин Ялта
logoВторая лига Б
Марк Криворог
logoВторая лига А
logoпремьер-лига Россия
