Ассистент тренера «Милана» о 3:0: «Лечче» был в невыгодном положении из-за удаления. Мы могли сыграть лучше в 1-м тайме, но во втором показали хороший футбол»

Ассистент тренера «Милана» оценил разгром «Лечче» (3:0) в 2-м раунде Кубка Италии.

«Мы начали немного медленно, а затем они остались вдесятером [на 18-й минуте]. Мы могли сыграть лучше в первом тайме, но во втором мы показали хороший футбол. Из-за численного меньшинства «Лечче » был в невыгодном положении. Мы хотели пройти дальше и рады, что все получилось».

О 1-м голе Хименеса в сезоне

«Форвард должен забивать, но Хименес всегда играл на приличном уровне. Мы рады, что он забил – для нападающего это всегда позитивный момент», – сказал Марко Ландуччи.

Главный тренер «россонери» Массимилиано Аллегри пропустил игру из-за дисквалификации.