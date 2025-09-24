  • Спортс
  • У «Милана» при Аллегри 5 сухих побед с общим счетом 11:0 и поражение от «Кремонезе». Дальше – «Наполи» и «Ювентус»
У «Милана» при Аллегри 5 сухих побед с общим счетом 11:0 и поражение от «Кремонезе». Дальше – «Наполи» и «Ювентус»

«Милан» одержал вторую крупную победу подряд.

В Кубке Италии команда Массимилиано Аллегри победила «Лечче» со счетом 3:0. В субботу «россонери» разгромили «Удинезе» в 4-м туре Серии А – 3:0.

Ранее были обыграны «Болонья» (1:0), «Лечче» (2:0) и «Бари» (2:0).

Единственное поражение миланцам нанес «Кремонезе» 23 августа – 1:2.

28 сентября «Милан» встретится с «Наполи», 5 октября – с «Ювентусом».

Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Спортс”
