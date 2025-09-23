«Год назад Винисиус был звездой «Реала», героем 14-й и 15-й побед в ЛЧ, а при Алонсо он не будет неприкосновенным. Не знаю, готов ли он к новой роли». Журналист Ронсеро о вингере

Журналист Томас Ронсеро высказался об изменившейся роли Винисиуса в «Реале».

«Я вижу, что он немного растерян, ему предстоит принять новую роль, и я не знаю, готов ли он к этому. Год назад он был звездой проекта, героем четырнадцатой и пятнадцатой [победной кампании в Лиге чемпионов]. Теперь Хаби Алонсо показал характер и дал ему понять, что он не будет неприкосновенным. Это сбивает его с толку.

Он не выводит команду из равновесия, он не номер один. Мне хотелось бы думать, что он примет эту роль – посмотрим, способен ли он принять ее. Он должен закрыть глаза на то, что говорят окружающие. В свои 25 лет Винисиус все еще может быть лучшим в мире, но он просто обязан, погрузиться в себя, забыть о любом внешнем шуме, раскрыть весь свой огромный талант и стать игроком, который поднимал «Бернабеу» на ноги», – сказал Ронсеро.