Умтити, вероятно, завершит карьеру в 31 год. Не играющий с января 2024-го защитник приезжал на базу «Лиона» для записи видео – возможно, прощального

Самюэль Умтити готов к завершению карьеры.

RMC Sport сообщает, что защитник, находящийся в статусе свободного агента, приезжал сегодня на базу «Лиона ». Однако дело не в возможном заключении контракта, а в желании экс-футболиста сборной Франции снять видео личного характера. Отмечается, что «Олимпик» разрешил своему бывшему игроку записать ролик.

Возможно, это будет прощальное видео Умтити. Все свидетельствует о том, что Самюэль завершит карьеру в 31 год.

В последний раз защитник, известный по выступлениям за «Барселону», «Лион» и «Лилль», выходил на поле в январе 2024 года. Его статистику можно изучить здесь .