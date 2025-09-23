Мамардашвили о «Ливерпуле»: «В детстве встретиться с Алиссоном, ван Дейком и Салахом казалось мечтой, а теперь я с ними. Здесь полно классных игроков, то, что я увидел, – настоящее безумие»

Георгий Мамардашвили впечатлен игроками «Ливерпуля».

«Тут очень хорошие люди. Алиссон очень помог мне стать сильнее.

В детстве это казалось мечтой – встретиться с такими игроками, как Алиссон , Вирджил [ван Дейк] и Мо [Салах ]. А теперь я с ними – я счастлив.

Здесь полно классных игроков. Я знал об этом заранее, но то, что я увидел, – это безумие, настоящее безумие», – сказал вратарь сборной Грузии.