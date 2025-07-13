Мамардашвили о дебюте за «Ливерпуль»: «Горжусь, что стал 1-м грузинским игроком этого легендарного клуба. Я знаю, что это значит для моей семьи и всего грузинского народа»

Георгий Мамардашвили обратился к фанатам после 1-го матча в составе «Ливерпуля».

Грузинский вратарь официально присоединился к английскому клубу этим летом.

Сегодня мерсисайдцы победили «Престон » (3:1) в товарищеском матче. Мамардашвили провел в воротах первый тайм.

«Привет, «красные».

Особенный момент в моей жизни. Дебют за «Ливерпуль ».

Я горжусь тем, что стал первым грузинским игроком, представляющим этот легендарный клуб. Я знаю, что это значит для моей семьи и для всего грузинского народа.

Спасибо за поддержку, это только начало», – написал голкипер в соцсетях после матча.