Мамардашвили о дебюте за «Ливерпуль»: «Горжусь, что стал 1-м грузинским игроком этого легендарного клуба. Я знаю, что это значит для моей семьи и всего грузинского народа»
Георгий Мамардашвили обратился к фанатам после 1-го матча в составе «Ливерпуля».
Грузинский вратарь официально присоединился к английскому клубу этим летом.
Сегодня мерсисайдцы победили «Престон» (3:1) в товарищеском матче. Мамардашвили провел в воротах первый тайм.
«Привет, «красные».
Особенный момент в моей жизни. Дебют за «Ливерпуль».
Я горжусь тем, что стал первым грузинским игроком, представляющим этот легендарный клуб. Я знаю, что это значит для моей семьи и для всего грузинского народа.
Спасибо за поддержку, это только начало», – написал голкипер в соцсетях после матча.
Да
Нет, надо было «Урал»
Вот бы лигу из 15 команд
Опубликовано: Полина Антохина
Источник: инстаграм Георгия Мамардашвили
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