Головин может вернуться на поле после октябрьской паузы, сообщили в «Монако». У него травма сухожилия

В «Монако» назвали примерные сроки возвращения Александра Головина.

Ранее сообщалось , что российский полузащитник пропустит до месяца из-за травмы задней поверхности бедра.

«У Головина травма сухожилия. Возможно, Александр вернется на поле после октябрьской международной паузы», – сказали в пресс-службе «Монако ».

В этом сезоне Лиги 1 Головин провел 3 игры. Его статистика – здесь .