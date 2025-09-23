Головин может вернуться на поле после октябрьской паузы, сообщили в «Монако». У него травма сухожилия
В «Монако» назвали примерные сроки возвращения Александра Головина.
Ранее сообщалось, что российский полузащитник пропустит до месяца из-за травмы задней поверхности бедра.
«У Головина травма сухожилия. Возможно, Александр вернется на поле после октябрьской международной паузы», – сказали в пресс-службе «Монако».
В этом сезоне Лиги 1 Головин провел 3 игры. Его статистика – здесь.
Кому бы вы отдали «Золотой мяч»?50357 голосов
Усман Дембеле
Витинья
Педри
Рафинья
Мохамед Салах
Ашраф Хакими
Ламин Ямаль
Килиан Мбаппе
Джанлуиджи Доннарумма
Жоау Невеш
Кто-то другой
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: «Спорт-Экспресс»
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Главные новости
Последние новости